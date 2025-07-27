Fatih Altaylı'ya sponsor olan şirketin sahibi gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı'ya sponsor olan şirketin sahibi gözaltına alındı

Kripto para borsası ICRYPEX’in sahibi Gökalp İçer, uyuşturucu temini ve adam öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla gözaltına alındı.

ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, uyuşturucu temini ve adam öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla gözaltına alındı

GÖKALP İÇER HAKKINDA ŞOK SUÇLAMALAR

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı'nın sponsoru olarak da bilinen kripto para borsası ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer hakkında uyuşturucu temin etmek ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlamaları var.

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Olayla ilgili detaylar henüz paylaşılmazken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği ve Gökalp İçer’in adli işlemler için emniyette tutulduğu ifade edildi.

FATİH ALTAYLI İLE SPONSORLUK BAĞLANTISI BULUNUYOR

Gazeteci Fatih Altaylı ile Gökalp İçer arasında sponsorluk ilişkisi olması da tekrar gündeme geldi. Şu an için Altaylı’dan herhangi bir açıklama gelmedi.

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