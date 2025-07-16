Fatih Altaylı’ya sponsor şoku!

Silivri’deki cezaevinde tutuklu olarak bulunan ünlü gazeteci Fatih Altaylı, patron kararıyla Yatsan’ın sponsorluktan çıktığını duyurdu. Altaylı’nın açıklamasının hemen akabinde Otel zinciri sahibi Metin Durmaz, yeni otel projesinde Yatsan yataklarını çıkarmasıyla destek vermişti.

22 Haziran’da "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan tutuklanan Fatih Altaylı, Silivri’deki Marmara Cezaevinde bulunuyor. Altaylı, kendi YouTube hesabı üzerinden “Fatih Altaylı Yorumlayamıyor” başlığıyla cezaevinden yazdığı mektuplar ile gündemde yer edinmeye devam ediyor.

SPONSOR ŞOKU

Altaylı, dünkü mektubunda, bir sponsorun kendilerinde ayrıldığını belirterek, “Sponsorlarımızdan Yatsan'ın sponsorluğunun sona ermesi izleyicilerimizin ilgisini çekmiş ve tepki göstermişler durumu anlatayım. Yatsan'ın CEO'su Gökalp Bey'le dostluğumuz çok değerlidir. Bu bir patronaj kararıdır ve Yatsan'ın CEO'su Gökalp dostumuza bugüne kadarki destekleri için teşekkür ederiz” dedi.

ALTAYLI’YA DESTEK GELDİ

Altaylı’nın açıklamasının ardından destekler ise gelmeye başladı. Ünlü otel zinciri sahibi Metin Durmaz, yeni otel projesinde Yatsan yataklarını çıkardığını açıkladı. Durmaz, “Yatsan, Patron kararıyla Fatih Altaylı'nın sponsorluğunu bırakmış :) ben de bir patron kararı verip Otel projemiz deki Yatsan Yataklarını projeden az önce çıkardım. Düşene vuran bizden değildir!” ifadelerini kullandı.