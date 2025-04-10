Fatih Altaylı’yı hiç böyle görmediniz! Yandaş kaleme canlı yayında fena patladı...

Yandaş gazeteci Cem Küçük, dünkü köşe yazısında İBB’den maaş aldıklarını iddia ettiği gazetecileri tek tek isim vererek yazmıştı. Küçük’ün iddia ettiği isimler arasında olan Fatih Altaylı’dan küfür gibi sözler geldi. Altaylı yandaş yazara, “Türkiye'de yalanın bu kadar kolay söylendiği dönemler... Ben hatırlamıyorum. Çok rahat yalan sönebilen bir dönem. Utanmaz ahlaksızlar. Edepsizler. Siz satılırsınız” ifadeleriyle tepki gösterdi.

KÜÇÜK BAĞIMSIZ GAZETECİLERİ HEDEF ALMIŞTI

CHP’li 2 belediyeye operasyon yapılacağını ardından gezi davasının tekrar görüleceğine dair iddialarda bulunan yandaş gazeteci Cem Küçük, dünkü köşe yazısında bağımsız gazetecileri hedef aldı. Küçük, köşe yazısında İBB’den maaş aldıklarını iddia ettiği gazetecileri tek tek isim vererek açıkladı. Küçük, “İBB’nin maaşa bağladığı gazeteciler konuşmalı” söyleminde bulunan Küçük, aralarında İsmail Saymaz, Fatih Altaylı ve Nevşin Mengü’nün de bulunduğu birçok ismin para ilişkilerini açıklaması gerektiğinin altını çizdi. Küçük, “İsmail Saymaz, Bahar Feyzan, Nevşin Mengü, Fatih Altaylı, Altan Sancar ve diğerleri elden para aldılar mı yoksa fatura kesip YouTube kanallarına reklam mı aldılar açıklamalılar. Faturaları ibraz etmek zorundalar” demişti.

HEDEFTE OLAN İSİM FATİH ALTAYLI’DAN KÜÇÜK’E: UTANMAZ AHLAKSIZLAR. EDEPSİZLER

Küçük’ün iddialarındaki isimlerden biri olan gazeteci Fatih Altaylı, YouTube yayınından sert sözlerde bulundu. Altaylı, yandaş yazara şu sözlerle tepki gösterdi:

''Türkiye'de yalanın bu kadar kolay söylendiği dönemler... Ben hatırlamıyorum. Çok rahat yalan sönebilen bir dönem. Herkes herkes hakkında istediğini söylüyor. Mesela geçen gün bir haysiyetsiz... Yayında daha doğrusu... Bizimle haysiyetsiz bir yayında şöyle söylemişler işte... İstanbul Belediyesi'nden para alanlar demişler İmamoğlu'ndan. Benim adım geçiyor. Ulan utanmaz, ulan ahlaksız. Ben sen miyim? Bensiz miyim? Diğerleri bilmem. Kimseye kefil olmam, bilmiyorum çünkü. Alıyorsam al, almıyorsam al. Bana para verebilecek bir adam, anasından doğdum ya. Bana para verebilecek adam... Biz burada seçim döneminde... Anlı şanlı büyük programlar, programcılar... Para karşılığı konuku ağırlarken biz bir kişiden para almadık burada. Siz manyak mısınız? Hasta mısınız? Herkes siz mi satılık olsun? Utanmaz ahlaksızlar. Edepsizler. Siz satılırsınız. Bir belediye bana para verecek ha? Sıkar. Kim verecek lan bana para? Siz hep bana verirler. Ahlaksızdır. Ama söyle abi, yalanı söyle ne olacak ki? Söylemek serbest. Kendisini dava ediyorum. O programda bunu söyleyenleri dava ediyorum”