Fatih Altaylı’yı linç eden güruha katılan RTÜK Başkanı ağır hakaretler etti. Televizyonlara sözde ahlak dersi veren adama bakın!

Fatih Altaylı, geçtiğimiz haftalarda eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anadolu Yayıncılar Federasyonu toplantısına katılmasını eleştirirken oradaki gazetecilere "ayak takımı" ifadesini kullanmıştı. Bu ifade, toplantıya katılan gazetecilerin tepkisini çekti ve uzun süre tartışıldı. Konuya RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de dahil oldu.

Fatih Altaylı hakkında söyleyecekleri merak edilen Şahin, Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'a gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Şahin, Fatih Altaylı’yı çok ağır sözlerle eleştirdi.

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Fatih Altaylı'ya ağır ifadelerle yüklendi

Şahin, “Gazeteci Zafer Şahin’in Fatih Altaylı’ya yönelik paylaşımına bıraktığınız alkış emojisi gündem oldu. Neler söylemek istersiniz? sorusuna,

“Bu kişi sağa sola saldırarak izleyicisini artırıp, hadsizlikten, edepsizlikten para kazanma peşinde. Ülkemizin onurlu gazetecilerine laf atarak, hakaretler ederek gündemde kalmak istiyor. Unutulma korkusu var herhalde.Çünkü hiçbir profesyonel televizyon kendisini kabul etmiyor. Programını sosyal medyaya taşımak zorunda kaldı. Kendisine sövülmesi hoşuna gidiyor gibi bir hali var.

“Youtube’dan para gelsin de bana küfredilsin, umurumda değil” havalarında. İlginç. Gurur, onur ayaklar altında.Dini, imanı para. Ciddi bir haksız kazanç da söz konusu. Olaya bu yönüyle de bakılmalı. Sen önemli bir gazeteci topluluğuna “ayak takımı” dersen alacağın cevapları tahmin etmelisin.

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Ama kendi zaten küfredilmekten hoşlanıyor. Amacı bu. Buradan prim yapıyor. Zafer Şahin’in Altaylı’ya yönelik x paylaşımını beğenmem zoruna gitmiş. Bu kişi aynı zamanda büyük yalancı ve şizofren saplantıları olan biri.

Benim onunla ilgili hakaret içeren bir paylaşım yapıp sildiğimi söylüyormuş. Öyle bir şey yapsam neden sileyim, asla silmezdim. Zafer Şahin’in paylaşımını bugün olsa yine beğenir yine paylaşırım.

Şahin, Altaylı'nın büyük bir yalancı ve şizofren saplantıları olan biri olduğunu da ekledi.

Fatih Altaylı kendisine ahlaksız diyen Bilal Erdoğan'a yanıt verdi. Bu konuşma için tam 36 saat düşündü

BİLAL ERDOĞAN DA FATİH ALTAYLI’YA HAKARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan AKP’li gençlerle bir araya geldiği toplantıda gazeteci Fatih Altaylı’ya hakarete varan ağır eleştirilerde bulunmuştu.

AKP’nin İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan, “Arkadaşlar, bu Fatih Altaylı denilen ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu.” sözleriyle gazeteci Fatih Altaylı’ya yüklenmişti.