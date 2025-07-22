Fatih Altaylı’yı ziyaret edip çok gizli bombaları verdi… “Gayet emin konuştu…” Türkiye gündemini sarsacak bilgiler

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, belediye başkanlarının ne zaman serbest kalacağına ilişkin tahminler yürütüldüğünü iddia ederken, AKP'ye yakın inşaat şirketlerinden Gül inşaatın patronlarının avukatından ardı ardına bomba bilgiler aldı. Altaylı, “Belediye başkanlarının iddianameleri Eylül sonu, Ekim başı hazır olur. Yargılamalarla beraber tahliyeler başlar” dediğini aktardı.

19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki isimler 23 Mart’ta tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderildi. Ancak dalgalar halinde gelen operasyonlar neticesinde pek çok belediye başkanı tutuklanmıştı.

“YARGILAMALARLA BERABER TAHLİYELER BAŞLAR”

Belediyelere yapılan operasyonlara ilişkin, geçtiğimiz günlerde tutuklanan ünlü gazeteci Fatih Altaylı, AKP'ye yakın inşaat şirketlerinden Gül inşaatın patronlarının avukatından ardı ardına bomba bilgiler aldığını bugünkü YouTube hesabındaki mektubunda açıkladı. Altaylı, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

Belediye başkanlarının ne zaman serbest kalacağına ilişkin tahminler yürütüyor. Dün tanımadığım bir avukat ziyaretime geldi. Söylediği kadarıyla AKP'ye yakın inşaat şirketlerinden Gül inşaatın patronlarının avukatıymış. Bilmiyorum. Vekaletnamesini görmedim. Bir süre dinledim anlattıklarını. Sonra da gitmesini rica ettim. Verdiği bilgiler ilginçti. Belediye başkanlarının iddianameleri Eylül sonu, Ekim başı hazır olur. Yargılamalarla beraber tahliyeler başlar dedi. Başkanları tutuklayabilmek için irtikap ve örgütlü suça soktuklarını iddia etti. Ekrem İmamoğlu ile ilgili iddianamenin ise yılbaşından sonra hazırlanacağı konusunda gayet emin konuştu. Şaşırdım.