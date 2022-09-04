﻿Fatih Belediyesi 60 personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, kurum bünyesinde istihdam edilmek üzere 50 zabıta memuru ve 10 düz memur alacak.

Başvurular 5 Eylül 2022 tarihinde başlayacak olup 9 Eylül 2022 tarihinde sona erecektir. Adaylar başvurularını kurum adresine şahsen/Posta yoluyla ve kurum internet adresi üzerinden Online olarak yapacaklardır.

ŞARTLAR

Genel başvuru şartlarını taşıyor olmak ve 2020 yılı KPSS sınavından ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Zabıta memuru alımı için aranan nitelikler (30 personel)

İlgili bölümlerden Önlisans mezunu olmak.

Zabıta memuru alımı için aranan nitelikler (20 personel)

Lise mezunu olmak.

Memur kadrosuna başvuru için aranan nitelikler (5 personel)

İlgili bölümlerden Lisans mezunu olmak.

Memur kadrosuna başvuru için aranan nitelikler (5 personel)

İlgili bölümlerden Önlisans mezunu olmak.