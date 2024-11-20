Fatih Camisi imamı Galip Usta'ya bıçakla saldıran Ömer Salgın'a 22 yıl 9 ay hapis cezası

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Fatih Camisi imamı Galip Usta'ya bıçakla saldıran Ömer Salgın'a 22 yıl 9 ay hapis cezası

İstanbul Fatih Camisi'nde imama "hocam bir şey sorabilir miyim" diyerek bıçakla saldıran, ayırmaya gelen 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sanık Ömer Salgın 22 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fatih'te 8 Ocak'ta Fatih Camii imamı Galip Usta'ya "hocam bir şey sorabilir miyim" diyerek bıçakla saldırdığı, kendisini ayırmaya çalışan 2 kişinin ise yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanık Ömer Salgın'ın yargılandığı dava karara bağlandı.

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İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ömer Salgın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

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Mahkemede müşteki avukatları, önceki ifadelerini tekrarladıklarını belirterek sanık Salgın'ın cezalandırılmasını talep etti.

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Sanık avukatı ise müvekkili hakkında akıl sağlığına ilişkin rapor aldırılmasına yönelik talebi yinelediğini belirterek mahkemeden müvekkilinin beraatını istedi.

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Duruşmanın biteceği belirtilerek son sözü sorulan sanık Salgın, beraatını talep etti.

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TOPLAM 22 YIL 9 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararı açıklayan mahkeme, sanık Ömer Salgın'ı müşteki Galip Usta'ya yönelik "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Salgın'ı müşteki Bilal Erdem'e yönelik "silahla kasten yaralama" suçundan 6 yıl hapis cezasıyla cezalandıran heyet, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 9 ay hapis cezasına mahkum etti.

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Toplamda 22 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan sanık Salgın'ın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

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Mahkeme ayrıca, sanık Salgın'ın Yusufcan İslam'a yönelik "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçunu işlediğine ilişkin kastının bulunmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.

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İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Ömer Salgın'ın, Bilal Erdem ve Galip Usta'ya karşı ayrı ayrı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar hapis, Yusufcan İslam'a karşı "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya olmak üzere toplamda 19 yıl 6 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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