Fatih Erbakan ateş püskürdü

AKP’nin Türkiye’nin en hızlı eriyen partisi olduğunu söyleyen Erbakan, AKP'nin transfer politikasını hedef aldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve beraberindeki heyet, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Ahmet Davutoğlu ve partililerle bir araya geldi. Basına kapalı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirildi.

"TÜRKİYE'NİN EN HIZLI ERİYEN PARTİSİ"

Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kasım Gürpınar'ın AKP'ye geçmesiyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştüğü iddialarını da değerlendiren Erbakan, AKP'ye ateş püskürdü.

"Seçilmiş olan belediye başkanlarına maalesef seçim sonrasından itibaren iktidar kanadı çeşitli yollarla birtakım baskılarda bulundu. İmkansızlıklar içerisinde olan küçük yerleşim yerleri ve böylece etkiyle milletin iradesine rağmen siyaseten ve ahlaken uygun olmayan bir şekilde bu operasyon yapıldı ve transferler yapıldı. AK Parti, bugün Türkiye'nin en hızlı eriyen partisidir.

"BİR AYDA YÜZ BİNLERCE ÜYE KAYBI YAŞIYORLAR"

Yeniden Refah Partimize Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi diyoruz. AK Parti de Türkiye'nin en hızlı eriyen partisi. Bugün bir ayda yüz binlerce üye kaybı yaşıyorlar. Yukarıya sağdan soldan 3-4 kişi alalım, toplayalım. Bir görüntü aslında, erimekte olan iktidarın bir anlamda çırpınışları."

"ÇOK ÖNEMLİ ROL OYNADIK"

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklemelerinden dolayı pişman mısınız" sorusunu yanıtlayan Erbakan, "Siyasi bir yol ayrımına girdiğimiz noktada bu gibi hamlelere karşı ve AK Parti iktidarının birtakım olumsuz açıklamalarına karşı hep bize sorulduğu zaman 'Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır' diye cevap vermiştik. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta Yeniden Refah Partimizin Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alması Cumhur İttifakı'nın başarısında çok önemli bir rol oynadı" diye konuştu.