Fatih Erbakan bu kez pamuk tarlasından yüklendi. Belediye başkanlarını transfer eden AKP'ye öfkesi dinmiyor

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan girdi maliyetleri ve düşük alım fiyatları nedeniyle sıkıntı çeken pamuk üreticisinin dertlerini dinleyerek iktidara seslendi. Erbakan, "Çiftçimizin bu feryadını duyun. Onların derdiyle dertlenin ve mutlaka alım fiyatını olması gereken noktaya getirecek çalışmaları yapın” dedi.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan Aydın’ın Söke ilçesinde Pamuk tarlasında çiftçilerle buluştu. İktidara seslenen Erbakan, "Çiftçimizin bu feryadını duyun. Onların derdiyle dertlenin ve mutlaka alım fiyatını olması gereken noktaya getirecek çalışmaları yapın'" dedi.

"DÖNÜM BAŞINA 5 BİN NET ZARAR. KORKUNÇ BİR DURUM"

Çiftçinin maliyetler nedeniyle çok büyük zarara uğradığını belirten Erbakan çiftçiler ile bir araya geldi ve çiftçilerin dertlerine birinci ağızdan şahit olabilmek adına buraya geldiklerini ifade etti. Girdi maliyetlerinin son derece yüksek olduğuna dikkat çeken Erbakan, sulama, mazot ve gübre maliyetlerinin yüksekliğini öne çıkararak şu ifadelerde bulundu:

"Bu maliyetlerin artışı karşısında pamuğun alım fiyatında ise yeterli bir artışı olmuyor. Örneğin ‘bu sene dönüm başına 11 bin TL’ye ancak satabiliyoruz’ diyorlar halbuki dönüm başına pamuk maliyeti 16-17 bin TL. Yani dönüm başına 5 bin TL net zarar var. Korkunç bir durum bu.”

"2002'DE 1 MİLYON TON PAMUK 2024'TE 650 BİN TON"

Pamuk üretiminin 2002’den bu yana yaklaşık 1 milyon tona yakın düştüğünü kaydeden Erbakan, bunun dışa bağımlılığı artırdığını kaydetti.

Türkiye'de bundan 22 sene öncesinde 1 milyon ton pamuk üretimi yapılırken bugün pamuk üretiminin 650 bin tona kadar düştüğünü aktaran Erbakan, bunun sebebinin çiftçilerin desteklenmemesi olarak gördü ve her sene bu sebepten dolayı 1 milyon ton pamuk ithal etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

"MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ DE KALKIYOR"

İktidara pamuk tarlasından seslenen Erbakan,2025 yılından itibaren Cumhurbaşkanı kararı ile mazot ve gübre desteğinin de kalkacağını ve bu adımlar beraber tarımın bitirilip Türkiye'yi daha dışa bağımlı hale getirildiğini söyledi ve şu sözleri aktardı:

''Böyle yaparak tarımı bitiriyoruz, tarımı katlediyoruz, hem Türkiye’yi daha çok dışa bağımlı hale getiriyoruz, hem de milyonlarca çiftçimizi de perişan ediyoruz. Buna hakkımız yok. Girdi maliyetlerini düşürmek, destekleri arttırmak ve aynı zamanda alım fiyatını da olması gereken noktaya getirerek çiftçimizin üretimine de ‘ne kadar öğretirsen üret ben alırım devlet olarak’ deyip garanti vermek lazım. Bunu merhum Erbakan Hocamız 54. hükümet zamanında yaptı.”