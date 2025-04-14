Fatih Erbakan: İktidar sınıfta kaldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Elazığ 3. Olağan İl Kongresi’nde; "İktidarın en önemli vaatleri olan 3 Y'yi ortadan kaldırma konusunda başarısız olduklarını görüyoruz. Yoksulluk, yolsuzluk ve yasakların ortadan kaldırılması konusunda sınıfta kaldılar" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Elazığ 3. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Doğukent Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede konuşan Erbakan, şunları söyledi:

"AK Parti, iktidara gelirken halka ‘biz 3 Y" yi ortadan kaldıracağız dedi. "Yoksulluğu, yolsuzluğu ve yasakları ortadan kaldıracağız" dedi. Bir de çay ve simit hesabı yaptılar. O zamanki hükümeti eleştirdiler. Şimdi aradan 23 sene geçti. Elazığ, başka hiçbir partiye vermediği desteği AK Parti iktidarına verdi. AK Partililer her türlü sıkıntıya rağmen, fedakarane bir şekilde, sabırla bunca yıl beklediler. Peki, bu 23 senenin sonunda yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar ne oldu? Çay ve simit hesabı ne oldu? Birinci maddemiz yoksulluktu değil mi? Bugün asgari ücret 22 bin 100 lira. En düşük emekli maaşı, 14 bin 460 lira. Peki, açlık sınırı nereye gelmiş, 23 bin liraya. Yoksulluk sınırı nereye gelmiş, 80 bin liraya dayanmış. Dört kişilik bir ailenin kendi ihtiyacını karşılayabilmesi için ayda 80 bin lira geliri olması lazım. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı’nın tavsiyesine uyulup 3 çocuk da yapılırsa, o zaman ayda 100 bin lira geliriniz olması lazım ki yoksul olmayasınız. Bu rakamlarla, bu gerçeklerle, halkın bugün yüzde 45’i açlık sınırının altında bir maaşa sahip. Açlık sınırının altında gelire sahip. Halkın yüzde 80’i yoksulluk sınırının altında bir gelire sahip. Bugün Türkiye’de ayda eline 80 bin liranın üzerinde kazanç geçen, halkın sadece yüzde 20’sidir. Yüzde 80'i yoksul. Yoksulluğun bir diğer göstergesi vatandaşların bankalara olan borcudur. 6 milyar liradan 4.2 trilyona gelmiş AK Parti iktidarı döneminde. Halkın borçlanması 700 misli artmış. Neden borçlanıyor halk? Geliri yeterli olmadığı için, yoksul olduğu için, kredi kartıyla, banka kredisiyle hayatta kalmak istiyor."

"NEREDE KALDI YOLSUZLUĞU ORTADAN KALDIRMAK?"

Diğer taraftan, ikinci olarak halledeceğiz dedikleri yolsuzluklar. Yolsuzluklarla ilgili bir mesafe alınamadı. Sayıştay Başkanlığı’nın 2023 yılı denetim raporlarına göre konuşuyorum. Sayıştay Başkanlığı devletin kurumlarını denetlemiş ve 2023 yılı içerisinde bir denetim raporu yayımlamış. Usulsüzlüklerin, yolsuzlukların sıradanlaştığını yazıyor. İsrafın, gerekli olmayan harcamaların alıp başını gittiğini ortaya koyuyor. İşte 2019 yılından itibaren muhalefetin eline geçen belediyeler. Ne diyor bu belediyelerde başkanlar? AK Parti dönemine ilişkin yüzlerce usulsüzlük dosyaları ortaya çıkartıyorlar. Milyarlarca liralık usulsüzlük ve israfı ortaya çıkarıp savcılıklara veriyorlar. Ama hiçbir savcılık tabii ki haklarında bir işlem yapmıyor. Sayıştay başkanlarının denetim raporuna göre 2023 yılında Merkez Bankası’nın yaptığı 86 ihalenin 70’inde usulsüzlük olduğunu tespit ediyor. Ve daha birkaç ay önce Sinop Boyabat’ta bir bakır madeni sahası. MTA’ya göre toplam değeri 456 milyar lira olan bu bakır madeni meşhur bir yandaş holdinge 3,5 milyar liraya ihale ediliyor. Nerede kaldı yolsuzluğu ortadan kaldırmak, nerede kaldı bunların icraatları? Bu gerçekler yoksulluk gibi yolsuzluk konusunda da bir mesafe alınamadığını ortaya koyuyor."

"BİR KISIM YASAKLAR ORTADAN KALKTI, AMA BAŞKA YASAKLARLA TÜRKİYE YOLUNA DEVAM EDİYOR’’

Peki yasaklar? Evet, başörtüsü yasağını kaldırdılar. İnanç özgürlüğü önündeki engelleri kaldırdılar. Buna en çok biz memnun oluruz. Ancak bununla beraber kendilerine muhalif en ufak bir harekete dahi göz açtırmıyorlar. Televizyonlara RTÜK’ün verdiği cezaları görüyoruz. Yandaş kanalların aile yapımızı bozan programları için ceza kesmeyen RTÜK, muhalif kanallara gelince ceza üstüne ceza yağdırıyor. Siyasetçiler hapiste, genel başkanlar hapiste, gazeteciler hapiste. Dolayısıyla bir kısım yasaklar ortadan kalktı. Ama başka yasaklarla Türkiye yoluna devam ediyor. Bütün bunlara baktığımızda en önemli vaatleri olan 3 Y'yi ortadan kaldırma konusunda başarısız olduklarını görüyoruz. Yoksulluk, yolsuzluk ve yasakların ortadan kaldırılması konusunda sınıfta kaldılar."