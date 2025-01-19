Fatih Erbakan kimsenin bilmediği süreci açıkladı: “Ne Ankara’da ne de…”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan 'Öcalan açılımı' sürecini değerlendirdi. Erbakan, "Çözüm süreci adı altında kimseni bilmediği bir süreç yaşanıyor. Bu sürecin bir tarafı iktidar bir tarafı İmralı’dır. Sürecin sonunda İmralı’ya umut hakkı ve serbest kalmanın iktidara da DEM Parti’nin desteğiyle Anayasa değişikliği ile birlikte yeniden iktidar olmanın yolu açılacaktır." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Kocaeli Dilovası’ndaki üye katılım programında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Erbakan İmralı sürecinde kimsenin bilmediği süreci açıkladı. Erbakan, "Çözüm süreci adı altında kimseni bilmediği bir süreç yaşanıyor. Bu sürecin bir tarafı iktidar bir tarafı İmralı’dır. Sürecin sonunda İmralı’ya umut hakkı ve serbest kalmanın iktidara da DEM Parti’nin desteğiyle Anayasa değişikliği ile birlikte yeniden iktidar olmanın yolu açılacaktır. Biz Yeniden Refah Partisi olarak böyle bir anlaşmanın, pazarlığın karşısındayız. Biz terörist başını, ne Ankara’da ne de ana karada istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜM SÜRECİ ADI ALTINDA KİMSENİ BİLMEDİĞİ BİR SÜREÇ YAŞANIYOR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki çağrısının ardından İmralı'da heyetlerin yaptıkları görüşmelere ilişkin süreci de değerlendiren Erbakan, şunları söyledi:

"Çözüm süreci adı altında kimseni bilmediği bir süreç yaşanıyor. Bu sürecin bir tarafı iktidar bir tarafı İmralı’dır. Sürecin sonunda İmralı’ya umut hakkı ve serbest kalmanın, iktidara da DEM Parti’nin desteğiyle Anayasa değişikliği ile birlikte yeniden iktidar olmanın yolu açılacaktır. Biz, Yeniden Refah Partisi olarak böyle bir anlaşmanın böyle bir pazarlığın karşısındayız. Biz terörist başını ne Ankara’da ne de ana karada istiyoruz. Terörist başını affetmeye ne biz, ne iktidar ne de başka biri yetkilidir. Terörist başıyla ilgili olarak kararı verecek olan sadece ve sadece şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizdir. Silah bırakma çağrısını yapacaksa bulunduğu yerden yapsın. ‘Efendim ne karşılığında yapacakmış?’ diyorlar. Bunu bugüne kadar canının bağışlanması karşılığında yapacaksa yapsın."

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan meclise gelip terörü lağvettiğini açıklasın' çıkışı sonrası 'Öcalan' açılmı, 'DEM ile Öcalan görüşsün' çağrısı ile farklı bir boyut kazandı. DEM Parti'nin Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuru ise kabul görülmüştü. DEM'li Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, İmralı'ya giderek teröristbaşı ile görüştü. Görüşmenin ardından DEM heyeti siyasi liderlerle bir dizi görüşmeler yapmıştı.