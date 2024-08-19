Fatih Erbakan 'Sosyal medyada görünce biraz sallayayım dedim'

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Armağan Çağlayan’ın sunduğu Sorgusuz Sualsiz programına konuk oldu. Çağlayan, Erbakan’a sosyal medyada özellikle gençlerin Fatih Erbakan’ın yürüyüşü için yaptıkları yorumları ve videoları sordu.

Çağlayan “Sosyal medyada hep bir şey tartışılıyor. Siz yürürken kollarınızı sallamıyorsunuz. Özellikle mi bunu yapıyorsunuz yoksa fiziksel bir şey mi? Sırtınız mı ağrıyor?” sorusunu Erbakan’a yöneltti.

“FARKINDA DEĞİLİM”

Erbakan herhangi bir sağlık sorunu olmadığını ancak bu durumun farkında da olmadığını şu sözler ile açıkladı:

“Yani sallayarak mı yürünüyor normalde, yoksa sallamadan mı yürünüyor veya ben yürürken sallıyor muyum sallamıyor muyum onun da çok farkında değilim. Ama o şeyleri görünce biraz bundan sonra sallayayım bari dedim… Artık yürürken sallıyorum.”

“SOSYAL MEDYA İLE YAYILDI”

Erbakan’ın bu cevabı sonrasında stüdyoda gülüşmeler yaşandı. Armağan Çağlayan ise daha sonra bu yürüyüşün sosyal medya ile mi yayıldığını yoksa önceden bunun Erbakan’a söylenip söylenilmediğini sordu.

Erbakan’ın bu soru karşısındaki cevabı ise şu şekilde oldu:

“Yok. Sosyal medya ile yayıldı. Ama sonradan bizim çocuklar evdekiler falan da dediler “Ya doğru hakikaten” diye. Biraz da güldüler onlar da. Şimdi biraz ben de dikkat ediyorum bari sallayayım biraz diye.”

Erbakan’ın bu sözleri arasında araya giren Çağlayan bu durumun insan üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi. Erbakan’da Çağlayan’ın bu sözlerine katıldı ve “Evet tabi tabi… Biraz zorlaması insanın kendisini baskı tabi dediğiniz gibi” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Erbakan’ın yürüyüşlerinin sosyal medyada editlenerek yayılmasının ardından Armağan Çağlayan’ın programında yürüyüşüne açıklık getirmesi sosyal medyada gündem oldu.