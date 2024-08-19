Fatih Erbakan 'Sosyal medyada görünce biraz sallayayım dedim'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Erbakan 'Sosyal medyada görünce biraz sallayayım dedim'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı TV programında sosyal medyada gündem olan yürüyüşü hakkında ilk defa konuştu. Yürürken kollarını sallamaması üzerine paylaşılan videoları gören Erbakan “Ancak o şeyleri görünce biraz sallayayım bari dedim” ifadelerini kullandı.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Armağan Çağlayan’ın sunduğu Sorgusuz Sualsiz programına konuk oldu. Çağlayan, Erbakan’a sosyal medyada özellikle gençlerin Fatih Erbakan’ın yürüyüşü için yaptıkları yorumları ve videoları sordu.

Çağlayan “Sosyal medyada hep bir şey tartışılıyor. Siz yürürken kollarınızı sallamıyorsunuz. Özellikle mi bunu yapıyorsunuz yoksa fiziksel bir şey mi? Sırtınız mı ağrıyor?” sorusunu Erbakan’a yöneltti.

11.webp

“FARKINDA DEĞİLİM”

Erbakan herhangi bir sağlık sorunu olmadığını ancak bu durumun farkında da olmadığını şu sözler ile açıkladı:

“Yani sallayarak mı yürünüyor normalde, yoksa sallamadan mı yürünüyor veya ben yürürken sallıyor muyum sallamıyor muyum onun da çok farkında değilim. Ama o şeyleri görünce biraz bundan sonra sallayayım bari dedim… Artık yürürken sallıyorum.”

1024xauto.jpg

“SOSYAL MEDYA İLE YAYILDI”

Erbakan’ın bu cevabı sonrasında stüdyoda gülüşmeler yaşandı. Armağan Çağlayan ise daha sonra bu yürüyüşün sosyal medya ile mi yayıldığını yoksa önceden bunun Erbakan’a söylenip söylenilmediğini sordu.

Erbakan’ın bu soru karşısındaki cevabı ise şu şekilde oldu:

“Yok. Sosyal medya ile yayıldı. Ama sonradan bizim çocuklar evdekiler falan da dediler “Ya doğru hakikaten” diye. Biraz da güldüler onlar da. Şimdi biraz ben de dikkat ediyorum bari sallayayım biraz diye.”

1024xauto.jpg

Erbakan’ın bu sözleri arasında araya giren Çağlayan bu durumun insan üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi. Erbakan’da Çağlayan’ın bu sözlerine katıldı ve “Evet tabi tabi… Biraz zorlaması insanın kendisini baskı tabi dediğiniz gibi” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Erbakan’ın yürüyüşlerinin sosyal medyada editlenerek yayılmasının ardından Armağan Çağlayan’ın programında yürüyüşüne açıklık getirmesi sosyal medyada gündem oldu.

1024xauto.webp

İlgili Haberler
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Öne Çıkanlar
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Son Haberler
Mauro Icardi şoke oldu. Wanda Nara eski eşiyle birlikte Spor
Mauro Icardi şoke oldu. Wanda Nara eski eşiyle birlikte
Feyyaz Uçar ünlü gazeteciye patladı. O sözlere ateş püskürdü Spor
Feyyaz Uçar ünlü gazeteciye patladı. O sözlere ateş püskürdü
Uzmanından ailelere çocuklar ve tablet uyarıları Sağlık
Uzmanından ailelere çocuklar ve tablet uyarıları
TikTok fenomeni papağan Apollo Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı Dünya
TikTok fenomeni papağan Apollo Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı
TÜİK, nisan-haziran dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı Ekonomi
TÜİK, nisan-haziran dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı
Kar nilüferi çiçek açtı Dünya
Kar nilüferi çiçek açtı
Kavga ettiği adamın üstüne bebek arabası attı. Sokak ortasında bıçak ve yumruklarla birbirilerine girdiler Yaşam
Kavga ettiği adamın üstüne bebek arabası attı. Sokak ortasında bıçak ve yumruklarla birbirilerine girdiler