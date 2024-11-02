Fatih Erbakan’dan asgari ücret açıklaması. Rakam verdi

Yeni yılın gelmesine az bir zaman kala milyonların gözü kulağı asgari ücrete çevirdi. Aralık ayında toplanacak olan komisyondan çıkacak sonuç merak edilirken siyasilerde bu yönde açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı, partisinin genel merkezinde il başkanları ile gerçekleştirdiği toplantıda asgari ücrete dair önemli açıklamada bulundu. Asgari ücretin en azından 35 bin lira olması gerektiğini ifade eden Erbakan, "İki asgari ücret alan bir hane en azından yoksulluk sınırında bir gelire sahip olsun. Çünkü yoksulluk sınırının bugün 70 bin lira olmuş" dedi.

Açıklamasında hükümetin 8-10 tane holdinge vergi muafiyetleri yapacağına bu paranın millete verilmesi gerektiğini belirten Erbakan, açıklamalarının devamında şunları söyledi,

"Sayın Özgür Özel'in asgari ücret ile ilgili söylediği rakamı 5 bin lira daha arttırarak bir 35 bin lira demiştik. Bunu da şuna göre söyledik. İki asgari ücret alan bir hane en azından yoksulluk sınırında bir gelire sahip olsun.

Çünkü yoksulluk sınırının bugün 70 bin lira olmuş. İki asgari ücret bir haneye girdiği zaman en azından yoksulluktan kurtulsunlar, bu sınıra gelebilsinler. 194 milyar müteahhitlere yapılacak ödemenin en az yarısı fazladan yapılan bir ödeme.

Bu sayıştay raporlarında da var. Nasıl paranın fazladan aktarıldığını, nasıl usulsüzlükler olduğunu ifade ediliyor. Bununla beraber şu vergi muafiyetleri, 2,1 trilyon lira, 60 milyar dolar 8-10 tane holdinge vergi muafiyeti yapacağımıza bunu millete verelim.

Asgari ücreti tabii ki işveren ödüyor ama bu imkanlarla işverene destek sağlayalım ki, o da bu 35 bin liralık asgari ücretin altında ezilmesin. Dolayısıyla biz de tabii Yeniden Refah Partisi olarak yüzde 20-25’lik bir artışın daha hemen şubat ayında, mart ayında yine açlık sınırının altında kalacağını ifade ediyoruz.

Asgari ücretin en azından 35 bin lira seviyesine gelmesi gerektiğini söylüyoruz. Bunun mantığı da iki asgari ücretin en azından yoksulluk sınırı seviyesine gelmesidir. Tabii aynı zamanda 12 bin 500 lirada kalmış olan emeklilerimizin de durumunun iyileştirilmesi ve her zaman söylediğimiz gibi emekli maaşının da en azından asgari ücret seviyesine getirilmesi lazım”