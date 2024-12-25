Fatih Erbakan'dan asgari ücret tepkisi: Mazlumun ahı, indirir Şah’ı

Açıklanan asgari ücret rakamını düşük bulan siyasiler ardı ardına tepki açıklamaları yaptı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da iktidarı sert dille eleştirerek bir uyarı yaptı: Mazlumun ahı, indirir Şah’ı'...

Fatih Erbakan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Hükümetin milletimize reva gördüğü asgari ücret rakamı 22 bin 104 TL! İktidarın ekonomideki başarısızlığının tüm faturası; ezilenlere, dar gelirli milyonlara, emeklilerimize ve sabit ücretlilere kesiliyor. Yönetenler şimdilik keyiflerini süredursunlar, ezilenler bu vurdumduymaz anlayışın hesabını elbette sandıkta soracak! TV programlarında, bu rakamın 'çok bile' olduğunu açıktan ya da bilinçaltından savunan trol gazetecileri ibretle seyrettiğimiz bu kara gecede, 'Mazlumun ahı, indirir Şah’ı' diyor, iktidarı bu hatasından bir an evvel geri dönmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.