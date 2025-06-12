Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak 'ittifak' açıklaması! Adres gösterdi

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisi tarafından Ankara’nın Haymana ilçesindeki otelde gerçekleştirilen "STK Buluşmaları" programında önemli açıklamalarda bulundu.

Bir muhabirin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun hatırlatması sonrası Erbakan’a Yeniden Refah’ın yeni ittifak yapıp yapmayacağını sordu.

“MUHAFAZAKÂR, SAĞ SEÇMENE HİTAP EDEN PARTİLERLE BİRTAKIM İTTİFAKLARIN OLABİLECEĞİNİ İFADE EDİYORUZ”

Erbakan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi,

“Biz Yeniden Refah Partisi olarak her an seçime hazırız. 650 bin üyemizle bizim herhangi bir baraj sorunu olmayacağına inanıyoruz, güveniyoruz. Çünkü 520 bin üyemizle 31 Mart'ta yüzde 7 oy aldık. Bugün 677 bin üyemiz var. Yıl sonuna bunu 1 milyon üyeye getirmek ve böylece çok daha yüksek bir oy potansiyeline sahip olmak için çalışıyoruz. Ancak bütün bunlara rağmen seçime yönelik ittifaklara tam olarak kapımızı kapatmıyoruz. Daha güçlü bir alternatif oluşturmak için muhafazakâr, sağ seçmene hitap eden partilerle birtakım ittifakların olabileceğini ifade ediyoruz. Ama şu ana kadar bu yönde herhangi bir çalışma, herhangi bir görüşme olmadı. Zaten olmaması normaldir. Çünkü seçime daha vakit var.”

AHMET DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Sayın Fatih Erbakan ve parti yetkilileri ile devam eden çok güzel ilişkilerimiz var. Bunu ayrı ayrı akan nehir kolları gibi değerlendirmek mümkün. Mutlaka bu nehir kollarının ülkemiz ve gelecek nesiller için bir ortak yatakta birleşmesini arzu ederiz” ifadelerini kullandı.