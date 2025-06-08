Fatih Erbakan'dan dikkat çeken paylaşım!

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından, evinde elektrik akımına kapılan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde tedavisi süren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e ilişkin geçmiş olsun mesajı paylaştı.
"ÜZÜNTTÜYLE TAKİP EDİYORUZ"
Erbakan'ın, geçmiş olsun mesajı şu şekilde:
"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yaşadığı elim kazanın ardından yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü üzüntüyle takip ediyoruz. Kendisine Cenab-ı Allah’tan acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak yeniden görevinin başına dönmesini temenni ediyoruz."