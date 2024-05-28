Fatih Erbakan’dan dolara karşı yeni öneri: Ekonomide yeni fetihler gerçekleştireceğiz

Düzenleme: Kaynak: AA
Fatih Erbakan’dan dolara karşı yeni öneri: Ekonomide yeni fetihler gerçekleştireceğiz

Fatih Erbakan dolara karşı yeni bir öneride bulunarak, “Ekonomide yeni fetihler gerçekleştireceğiz. Siyonizm'in en önemli sömürü aracı olan Amerikan doları ortadan kaldırılacak” ifadelerini kullandı.

Milli Gençlik Derneğince Sakarya Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen "İstanbul'un Fethi" programına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dolara karşı yeni bir öneride bulundu.

“AMERİKAN DOLARI KALDIRILACAK”

Mekke'nin, Kudüs'ün, İstanbul'un fethi gibi yeni dönemde yeni fetihleri gerçekleştireceklerini ilan ettiklerini anlatan Erbakan şöyle konuştu:

"Dış politikada fetihler gerçekleştireceğiz; tekebbür, çifte standart, savaşlar, işgaller olmayacak, kaba kuvvet değil, hak ve haklılık üstün tutulacak. Ekonomide fetihler gerçekleştireceğiz; sömürü, faiz, haksız kazançlar olmayacak, nimet, külfet dengesi dengelenmiş olacak, haksız vergiler olmayacak. Siyonizm'in en önemli sömürü aracı olan Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek inşallah. Paylaşımda adalet temsil edilecek. Cenaballah'ın 8 milyar insan için bahşettiği nimetler, 8 milyar insan arasında adaletli şekilde paylaşılacak. Hukuk alanında fetihler gerçekleştireceğiz; çifte standart değil, adalet hakim olacak, kul haklarına riayet edilecek. Güçlüler haklı sayılmayacak, haklılar güçlü olacak inşallah. Bütün bunlarla zihinlerde fetihler gerçekleştireceğiz. Namaz kılan, Siyonizm kölesi olmayı reddeden nesilleri yetiştireceğiz inşallah."

İlgili Haberler
Fatih Erbakan ölümden döndü. 150 km hızla gidiyordu
Can Ataklı ‘CHP’de çok önemli isimlerle konuştum’ dedi: Erdoğan 4 bakanlık teklif edecek
Galatasaraylı Victor Nelsson’un ailesine kutlamalarda şoke eden saldırı
Son Haberler
Türk korkusu Yunanistan’ın Devrelerini Yaktı Gündem
Türk korkusu Yunanistan’ın Devrelerini Yaktı
Üç ilde IŞİD'e dev operasyon Yerel Haberler
Üç ilde IŞİD'e dev operasyon
Hande Baladın'la Ebrar Karakurt'un görüntüleri olay oldu. Yok artık Spor
Hande Baladın'la Ebrar Karakurt'un görüntüleri olay oldu. Yok artık
Fırtına’da hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye çıktı Dünya
Fırtına’da hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye çıktı
Lüks parfümlerin gerçek yüzü. Korkunç gerçek ortaya çıktı Dünya
Lüks parfümlerin gerçek yüzü. Korkunç gerçek ortaya çıktı
Fatih Erbakan ölümden döndü. 150 km hızla gidiyordu Gündem
Fatih Erbakan ölümden döndü. 150 km hızla gidiyordu
Bahçeli’den normalleşme çıkışı! İmamoğlu’nu hedef aldı Gündem
Bahçeli’den normalleşme çıkışı! İmamoğlu’nu hedef aldı