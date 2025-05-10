Fatih Erbakan'dan Erdoğan'a 'evlilik' yanıtı!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Aksaray 2. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

''AİLE BAŞINA ÇOCUK SAYISI 1,5 GERİLEDİ''

Erbakan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evlilikle ilgili sözlerine yönelik şunları söyledi:

"2025 yılını, 'Aile Yılı' ilan etmek güzel ama gençlerimiz evlenemiyorlar. İş sahibi olmadıkları için evlenemiyorlar. İş sahibi olsalar bile aldıkları gelir, evlenmeye ve yuva kurmaya yetecek bir gelir değil. Büyük şehirlerde ev kurma ile evlenme maliyeti 750 bin ile 1 milyon arasında. Böyle bir durumda gençler ev hayali kuramıyor. Çünkü diplomalı ama işsizler. Bu şartlar altında gençlerin evlenmesi ve yuva kurması mümkün değil. Türkiye'de resmi verilere göre genç işsizlik yüzde 20'yi geçmiş. Ama asıl gerçekse yüzde 30’lar seviyesinde. Sayın Cumhurbaşkanı, 'Nüfusumuz azalmaya başladı, bu bir beka sorunudur' diyor ama asıl olarak hükümetin ekonomi politikaları beka sorunudur. Çünkü nüfusun azalmasına sebep olansa ekonomik sıkıntılar, işsizlik, yoksulluk ve özellikle genç işsizlik oranı nüfusumuzun azalmasına sebep olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı her fırsatta 3 çocuk çağrısı yaparken, bugün Türkiye'de aile başına çocuk sayısı 1,5 geriledi. Bunun 1,5 gerilemesi demek, nüfusun yaşlanması demek. Evet, tehlike canları çalıyor."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde "İster töre ister gelenek ister güncel akım bahanesiyle olsun evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz" demişti.