Fatih Erbakan’dan Erdoğan’a sert 'Trump' eleştirisi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD Başkanı Trump'ın "Gazze'deki Filistinlileri yerinden etme planı"na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz kaldığını öne sürdü. Erbakan, "Peki ya bizim hükümetimiz ne diyor? Türkiye'miz ne diyor? Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bugüne kadar bu konuyla ilgili 'dostum Trump'a' iki çift söz edilmediğini üzülerek görüyorum. Açık ve net çağrımızı yapıyorum. Bu saldırgan ve Siyonist plan karşısında; Türkiye’deki tüm Amerikan üslerini ve radarlarını kapatın.” dedi.

"İKİ ÇİFT SÖZ EDİLMEDİĞİNİ ÜZÜLEREK GÖRÜYORUM"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde "İl Başkanları Toplantısı" öncesinde basın toplantısı düzenledi. Erbakan, Trump'ın "Gazze'deki Filistinlileri yerinden etme planı"na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz kaldığını öne sürerek, şu şekilde konuştu;

"Peki ya bizim hükümetimiz ne diyor? Türkiye'miz ne diyor? Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bugüne kadar bu konuyla ilgili "dostum Trump'a" iki çift söz edilmediğini üzülerek görüyorum. Sayın Dışişleri Bakanı da cılız bir tepki vermekle yetindi. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Trump, işgal planını açıkladı. Katil Netanyahu’nun ağzı kulaklarında. Peki, biz ne yapacağız ? Olana bitene seyirci mi kalacağız? Yoksa bize yakışan şekilde aksiyon mu alacağız? Açık ve net çağrımızı yapıyorum. Bu saldırgan ve Siyonist plan karşısında; Türkiye’deki tüm Amerikan üslerini ve radarlarını kapatın. İsrail’e, petrol başta olmak üzere tüm ticari ve stratejik sevkiyatı kesin. İsrail ile tüm diplomatik ilişkileri sıfırlayın. D-8 Üyesi ülkelerin ve tüm Müslüman ülkelerin ayağa kalkması ve yaptırım uygulaması için gerekli diplomatik girişimleri başlatın. Trump’ın tehditlerine kulak asmayın. Zulüm, işgal ve büyük İsrail planı karşısında sadece konuşmak yerine adım atın. Bunları yapmazsanız büyük bir vebalden kurtulamazsınız."

NELER OLMUŞTU?

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, "Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını" ileri sürmüştü.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu.

Konuya ilişkin ise Erdoğan’dan bir açıklama gelmemişti.