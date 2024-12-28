Fatih Erbakan'dan Erdoğan'ı çıldırtacak sözler

Fatih Erbakan, Suriye politikasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ı sert şekilde eleştiren Erbakan, Türkiye'nin Suriye’deki durumu ve dış müdahaleleri değerlendirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Suriye'deki gelişmeleri ve Türkiye'nin izlediği politikayı eleştirerek, önemli açıklamalarda bulundu. Erbakan, Türkiye'nin Esad rejiminin devrilmesi sürecinde seyirci kaldığını belirtti. "Suriye'deki iç ve dış müdahaleler sonucunda bir rejim değişikliği yaşandı. Ancak Türkiye'nin bu sürece etkisi çok sınırlı kaldı," dedi.

"SMO ORTADAN KAYBOLDU"

Erbakan, Türkiye'nin Suriye politikasını sert şekilde eleştirerek, Türkiye'nin bir zamanlar desteklediği Suriye Milli Ordusu'nun ortadan kaybolduğunu ifade etti. "Suriye Milli Ordusu (SMO), bizim de desteklediğimiz ve arkasında olduğumuz bir orduydu. Ancak şu anda ortada yok. O ordunun ilerlemesi, çatışmalarına kimse dikkat etmiyor," şeklinde konuştu. Bu sözlerle, Türkiye'nin bu süreçte daha aktif bir rol oynamadığına dikkat çekti.

"HTŞ BÜYÜK BİR TEHDİT"

Fatih Erbakan, Suriye'deki mevcut durumu daha da karmaşık hale getiren bir diğer unsuru ise HTŞ'nin yükselişi olarak değerlendirdi. "HTŞ, IŞİD'den devşirilmiş bir örgüttür," diyen Erbakan, bu örgütün Suriye'de büyük bir tehdit oluşturduğunu ve ABD’nin desteğiyle ortaya çıktığını söyledi. Erbakan, Amerika'nın IŞİD’i, PYD ve YPG'ye destek sağlamak için kurduğunu iddia etti ve "Suriye’yi bu gruplara teslim ettiler," diyerek endişelerini dile getirdi.

"SURİYE'NİN BÖLÜNME TEHLİKESİ VAR"

Suriye'nin geleceği hakkında da kaygılarını paylaşan Erbakan, ülkenin bölünme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. "Suriye, bir Nusayri bölgesi, bir Sünni bölgesi ve bir Kürt bölgesine ayrılmak isteniyor. Kürt bölgesi de PYD/YPG'nin kontrol ettiği bir terör devleti haline gelmek isteniyor," dedi. Erbakan, bu gelişmelerin Türkiye'nin güvenliği için büyük tehdit oluşturduğunu vurguladı.

"İSRAİL GOLAN TEPELERİNİ İŞGAL ETTİ"

Erbakan, İsrail'in Suriye'nin önemli bölgelerini işgal etmeye başladığını da belirtti. Golan Tepeleri'ni işgal eden İsrail'in, Şam’a ve Beyrut’a yakın stratejik bölgeleri ele geçirmesini tehlikeli bir gelişme olarak değerlendirdi. "İsrail, Suriye’nin büyük bir kısmını işgal etmeyi planlıyor," diyen Erbakan, bölgedeki işbirlikçi kukla yönetimlerin kurulma çabalarına da dikkat çekti.

Erbakan ayrıca, İran’ın Suriye üzerinden Lübnan'daki Hizbullah’a verdiği desteğin kırılmaya çalışıldığını belirterek, bu durumun Filistin direnişine yönelik olumsuz etkiler yarattığını söyledi. Erbakan, "İran'ın desteklediği Filistin direnişi de büyük ölçüde engellenmiş durumda," dedi.

Erbakan, Suriye'nin bölünmesi ve dış müdahaleler konusunda Türkiye'nin daha aktif bir politika izlemesi gerektiğini savundu.