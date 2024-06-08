Fatih Erbakan’dan flaş karar. Kapıları açtı

Yeniden Refah Partisi (YRP) lideri Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde aylık olağan İl Başkanları Toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada siyasetteki yumuşama adımlarına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Her zaman YRP olarak siyasetin centilmen bir şekilde yapılması gerektiğini savunan Erbakan, siyasetin nezaket kuralları içerisinde yapılması bunun bir savaş olmadığı görüşünü ifade ettiğini belirtti.

Yumuşama adımlarına her daim destek verdiklerinin altını çizen Erbakan, “Bizimle ilgili de herhangi bir partiden veya iktidar kanadından bir talep olursa tabii ki biz de görüşürüz, fikirlerimizi ifade ederiz" dedi.

"ÇOK BÜYÜK SIKINTI VAR"

Konuşmasında ekonomik sıkıntıların anayasa değişikliğinden çok daha önemli olduğunu belirten Erbakan, “Gerçekten de emekçi, emekli, dar gelirli, işçi ve aynı zamanda çiftçi, köylü ve hatta sanayiciden ve esnaf da gerçekten de bu sıcak paraya dayalı, yüksek faize dayalı, borç ve faize dayalı ekonomi modeli nedeniyle çok büyük bir sıkıntı içerisindeler. Bunları dile getirmemizi istiyorlar, dile getiriyoruz ancak medya bunları vermiyor. Tabii biz tarihe not düşmeye ve milletimizin sesi olmaya YRP olarak devam edeceğiz. İktidarın yeni ekonomi yönetimini açıklamasının üzerinden bildiğiniz gibi hemen hemen bir sene geçti. Sayın Maliye Bakanı'nın görevlendirilmesi ve enflasyonla mücadele tasarruf dönemi başlayacak ve milletin, dar gelirlinin yüzünü güldüreceğiz diye büyük ümitlerle, vaatlerle işe başlandı. Ancak Sayın Maliye Bakanı'nın son bir senelik karnesine baktığımızda son bir senede döviz kurlarının yüzde 100 oranında arttığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞ LİMON GİBİ SIKILIYOR”

Enflasyonun yüzde 75 oranında arttığını yani yüzde 40'lardan yüzde 75'lere geldiğini ifade eden Fatih Erbakan, şunları söyledi: “Faizler yüzde 480-488 oranında artmış yani faizler 6-7 katına çıkmış. Ekmek 4 liradan 10 liraya fırlamış. Bekar bir işçinin yaşama maliyeti 13 bin liradan 24 bin liraya fırlamış. Son bir senede yeni ekonomi yönetiminin 28 mayıs seçiminden sonra iş başına gelen ekonomi yönetiminin son bir senede ortaya koyduğu tabloyu ifade ediyorum; döviz 18 liradan 32 liraya fırlamış. Akaryakıt 20 liradan 42 liraya fırlamış durumda. Son bir senedeki değişimleri ifade ediyorum. Tabii Sayın Maliye Bakanı'nın idaresindeki ekonomi yönetimi direksiyona geçtiğinde yani geçen sene bu zamanlar enflasyon yüzde 38.21'di. Bugün Mayıs ayı enflasyonları açıklandı. Yüzde 75.45'e geldi. Yani biraz önce söylediğim gibi enflasyon bu ekonomi yönetiminin son bir senelik performansıyla yüzde 38'den yüzde 75.45'e gelmiş. Dolar 18 liradan 32 liraya yükseldi. Yüzde 100'e yakın bir artış. Politika faizi yüzde 8 buçuktan yüzde 50'ye yükseldi. Bunlara ek olarak acı reçete sürekli olarak dar gelirliye ve vatandaşa kesildiği için vergilerde yüzde 120'lik bir artış oldu son bir senede. Bir de icat edilen yeni vergileri de kattığımız zaman vatandaşın vergi yükü son bir senede yüzde 200 artmış oldu. Yani enflasyon bir yandan vergiler bir yandan vatandaş limon gibi sıkılıyor ve suyu çıkıyor.”

ERDOĞAN’A SESLENDİ

Konuşmasında eski ittifak ortağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Erbakan, “Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve AK Parti yetkililerine, hükümete bir kez daha dostane bir şekilde sesleniyoruz; bu yanlışlardan dönemiz gerekiyor. Çare milli görüşün ekonomi modelini uygulamaktadır. Çare adil ekonomik düzenin uygulanmasındadır. Çare tarımsal, hayvancılık, sanayi üretimini, katma değerli üretimi arttırmak. Çare geleceğimiz olan gençlerimize yatırım yapmaktır. Ve yine çare mesleki ve teknik eğitime ağırlık vererek yurt sathında mesleki ve teknik eğitimi arttırmaktır. 200'den fazla üniversite yaptık dış ticaret açığımız 100 milyar doları aşıyor. Üretemiyoruz, ihraç edemiyoruz, teknoloji geliştiremiyoruz. Bütün bu çağrılarımızı yaptıktan sonra eğer bunları siz yapmazsanız inşallah YRP iktidarında bizler geleceğiz ve inşallah ilk seçimde bunu gerçekleştirerek gelir gelmez önce millet diyeceğiz. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomi modeliyle bu milletin yüzünü yine refahla yine milli görüşle biz güldüreceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.