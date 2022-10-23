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Fatih Erbakan'dan İkinci turda kimi destekleyeceksiniz' sorusuna net yanıt: İki tarafın da...

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 00:57
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Fatih Erbakan'dan "İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?" sorusuna net yanıt: İki tarafın da...

Fatih Erbakan'dan İkinci turda kimi destekleyeceksiniz' sorusuna net yanıt: İki tarafın da...
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2023’te yapılması planalan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde çekimser kalacaklarını belirterek, "İki tarafın da vebaline ortak olmayacağız" ifadelerini kullandı.



 

 

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Habertürk ekranlarında gazeteci Serap Belet'in sorularını yanıtladı.

 

Erbakan, partisinin 2023’te yapılması planalan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÇEKİMSER KALACAĞIZ"

İkinci turda iki ittifak lehine de beyan vermeyeceklerini belirten Erbakan," 2023 seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda biz de çekimser bir tavır sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İKİ TARAFIN VEBALİNE ORTAK OLMAYACAĞIZ"

Erbakan, "Hem Cumhur hem de Millet... İki tarafın da vebaline ortak olmayacağız. İkinci turda iki taraf lehine de açıklama yapmayacağız" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ÇIKIŞI BİZİ ŞAŞIRTTI"

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı hakkında da değerlendirmede bulunan Erbakan, şöyle devam etti:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışı bizi şaşırttı. Başörtüsüne anayasal güvence önemli bir konu. Meclis'e geldiğinde kimin samimi olduğu görülür. Geç bile olsa adım atılmış olması önemlidir."

 

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