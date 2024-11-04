Fatih Erbakan'dan kayyum atamalarına sert tepki!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Erbakan, "Bu isimleri aday gösterenlerin ve kayyum atayanların hatası ne olursa olsun; cezalandırılan halktır, yok sayılan halk iradesidir" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, X hesabından Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına ilişkin açıklama yayımladı.

"CEZALANDIRILAN HALKTIR, YOK SAYILAN HALK İRADESİDİR"

Sabaha karşı yapılan kayyum atamaları yıllardır sahnelenen senaryonun bir kez daha tekrarlanmasından ibaret olduğunu vurgulayan Erbakan, "Bu isimleri aday gösterenlerin ve kayyum atayanların hatası ne olursa olsun; cezalandırılan halktır, yok sayılan halk iradesidir. Her iki taraf da bu anlamsız oyuna tekrar tekrar perde açmaktan vazgeçmelidir." dedi.

"ATEŞE ODUN TAŞIMAK İÇİN BİRBİRİYLE YARIŞIYOR"

Sorun yasalarda ise TBMM’de acil düzenlemelerle kanun değişikliklerini gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizen Erbakan, "Yıllardır terör örgütü üyeliğinden yargılanan isimler aday gösteriliyor. YSK itiraz etmeyerek bu adaylıkları meşrulaştırıyor. Seçimler sonuçlanır sonuçlanmaz; yıllardır süren davalar hızla karara bağlanıyor. Ve sonuç olarak, seçilmiş belediye başkanları görevden alınarak yerlerine vali ve kaymakamlar atanıyor. Bu filmin iki tarafı da, sivil siyasete duyulan güveni eriten ateşe odun taşımak için birbiriyle yarışıyor" şeklinde konuştu.

"ÇIKIŞ YOLU ADALETTİR, HUKUKTUR, MİLLET İRADESİNE SAYGI GÖSTERMEKTİR"

'YSK sürecinde adaylıklarının önlenmesidir' diyen Erbakan şunları söyledi:

"Bununla birlikte, görevden alınmayı gerektirecek bir suç seçim sonrası sabit hale gelmişse, kayyum atamak yerine seçilmiş belediye meclislerinin yeni bir belediye başkanı seçmesidir. Türkiye Cumhuriyeti için çıkış yolu adalettir, hukuktur, millet iradesine saygı göstermektir. Örgütlerle istikrarlı mücadelenin asıl etkili yolu, bin yılı aşkın mazisi olan köklü bir devlet gibi hareket etmektir."