Fatih Erbakan'dan Kıbrıs açıklaması: Şehitlerimizin kanıyla çizilmiş kırmızı çizgimizdir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bugün bazı Türk devletlerinin, ekonomik çıkarlar uğruna Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni meşru yönetim olarak tanıması ve KKTC’yi yok sayması, sadece siyasi değil, ahlaki ve vicdani bir kırılmadır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde büyükelçilik açması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Türk askerini "işgalci güç" olarak tanımlayan kararlarını tanımasına tepki gösterdi.

"Kıbrıs Türkiye’nin kırmızı çizgisidir" diyen Erbakan, bu adımların sadece kardeşlik hukukuna değil, Türkiye’nin tarihi hafızasına ve şehitlerine de büyük bir saygısızlık olduğunu ifade etti. Erbakan, "Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde büyükelçilik açması ve BMGK’nın Türk askerini ‘işgalci güç’ olarak tanımlayan maddelerini tanıması; sadece kardeşlik hukukuna değil, Kıbrıs’ta şehit düşen Mehmetçiklerimizin hatırasına, milli onurumuza ve tarihimize açık bir saygısızlıktır" dedi.

"KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI ADALET VE İNSANLIK ADINAYDI"

Erbakan, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın uluslararası hukuktan doğan bir hak olduğunu ve mazlum Kıbrıs Türk halkını korumaya yönelik bir insani müdahale olduğunu vurguladı.

Erbakan, "1974 Kıbrıs Barış Harekâtı bir işgal değil; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hakkını kullanarak garantör ülke sıfatıyla gerçekleştirdiği, Rum mezalimine karşı mazlum Kıbrıs Türk halkını korumak amacıyla gerçekleştirilen, insanlık ve adalet adına atılmış tarihi bir adımdır. Bu harekâtın emrini Başbakan Vekili sıfatıyla veren bizzat Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’dır" ifadelerini kullandı.

"AHLAKİ VE VİCDANİ KIRILMA YAŞANIYOR"

Erbakan, bazı Türk devletlerinin Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni meşru yönetim olarak tanıma adımlarının sadece siyasi değil, ahlaki bir kırılma anlamına geldiğini belirterek, "Bugün bazı Türk devletlerinin, ekonomik çıkarlar uğruna Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni meşru yönetim olarak tanıması ve KKTC’yi yok sayması, sadece siyasi değil, ahlaki ve vicdani bir kırılmadır" dedi.

"HÜKÜMET SESSİZ KALMAMALI"

Fatih Erbakan, bu gelişmeler karşısında hükümete çağrıda bulunarak, "'Yeniden Refah Partisi olarak bu gelişmeleri en sert şekilde kınıyor; hükümeti, bu vahim gelişmeler karşısında sessiz kalmamaya, gerekli diplomatik ve siyasi adımları ivedilikle atmaya davet ediyoruz" ifadesinu kullandı.