Fatih Erbakan'dan ortalığı karıştıracak açıklama! Erdoğan’ın tepkisi ne olacak?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile genel merkez binasında görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat 50 dakika süren görüşmeden sonra ortak basın açıklaması yapıldı.

AKP'nin çalışmalarına başladığı yeni Anayasa hakkında açıklamalarda bulunan Erbakan, "Sayın Cumhurbaşkanını bir kez daha seçilmesini sağlamak ve bu seçilmesini de kolaylaştırmaya yönelik bir anayasa yapılmak isteniyorsa bu noktada kişiye özel anayasa olmayacağı ve bu nedenle karşı olacağımızı ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.

ERBAKAN'DAN ANAYASA ÇALIŞMALARINA ŞARTLI DESTEK

Fatih Erbakan açıklamalarının devamında şunları söyledi,

"Yakın zamanda gerçekleştirdikleri Kuzey Irak'taki ziyaretiyle ilgili sağ olsunlar geniş bir bilgilendirmede bulundular. Bununla beraber tabii ki "Terörsüz Türkiye" süreci ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Karşılıklı müzakerede bulunduk ve Türkiye'nin genel olarak dış politikasıyla ilgili de hem güncel dış politika hem de kendilerinin yönetimde olduğu dönemdeki yapmış olduğu uygulamalarla ilgili gerçekten istifade edeceğimiz bilgiler sundular. Bu ziyaretin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Heyetine ve kendisine ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

"DAHA DEMOKRATİK ANAYASANIN YAPILMASI NOKTASINDA HİÇ KİMSENİN İTİRAZI OLAMAZ"

Burada 12 Eylül döneminden kalan bir anayasanın değiştirilmesi, daha demokratik, özgürlükçü, hukuku üstün tutan insan haklarını daha da ön plana alacak olan bir anayasanın yapılması noktasında zaten hiç kimsenin itirazı olamaz. Zaten çok seferler değişime uğramış ve bir yamalı bohça haline gelmiş bir anayasayla karşı karşıyayız. Bu noktada değişiklik ve düzeltme yapılabilir.

Kuvvetler ayrılığının yeniden tesis edilmesine yönelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeniden güçlendirilmesine yönelik, mevcut başkanlık sisteminin daha demokratikleştirilmesine yönelik atılacak adımlarda biz de elbette ki destek oluruz. Kişiye özel bir anayasa yapılmak isteniyorsa, Sayın Cumhurbaşkanını bir kez daha seçilmesini sağlamak ve bu seçilmesini de kolaylaştırmaya yönelik bir anayasa yapılmak isteniyorsa bu noktada kişiye özel anayasa olmayacağı ve bu nedenle karşı olacağımızı ifade etmek isterim."

AKP ile DEM Parti'nin gündeme getirdiği 10. Yargı Paketi hakkında da konuşan Fatih Erbakan,

"Türkiye'de tutuklu ve hükümlü sayısı 400 binin üzerine çıkmış durumda. Bununla ilgili daha önceki açıklarımızda ifade ettiğimiz husus, İngiltere gibi bir ülkede 90 bin civarında tutuklu ve hükümlü varken, Türkiye'de 400 binin üzerinde tutuklu ve hükümlü olması gerçekten düşündürücü.

Cezaevlerinde şu anda vardiya ile yatakların paylaşıldığını, 8'er saatlik aralarla 3 vardiya ile yataklarının kullanıldığını çok ciddi bir yoğunluk olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir af düzenlemesinin yapılması gerekliliği ortaya çıkıyor.

Ancak burada katillerin, çocuk istismarcılarının, uyuşturucu tacirlerinin, tecavüzcülerinin, mafyatik unsurların affedilmesi gibi bir tasarı olursa buna tabiki karşı çıkacağımızı ifade etmek isterim. Ancak insani boyut göz önünde bulundurularak bir adım atılırsa yaşlıların, engellilerin, hastaların, hamilelerin affedilmesi gibi bir usül olacak bununla ilgili destek olacağımızı belirtmek isterim."