Fatih Erbakan’dan ortalığı karıştıracak ittifak açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Ordu İl Başkanlığı Binası açılışında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bir daha Cumhur İttifakı’na katılıp katılmayacağı hakkında konuşan Erbakan, böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını söyledi.

İktidar ve ana muhalefet dışında muhafazakar sağ partilere yeşil ışık yakan Erbakan, sağ seçmene hitap eden partilerle ittifak kurulmasının söz konusu olabileceğini belirtti.

"CUMHUR İTTİFAKI İLE BİR ARAYA GELMEYECEĞİMİZİ NET BİR ŞEKİLDE İFADE ETMEK İSTİYORUM"

Erbakan, yaptığı konuşmada şunları söyledi, "Bundan sonraki süreçte Cumhur İttifakı ile bir araya gelmeyeceğimizi net bir şekilde ifade etmek istiyorum. 'Denenmiş bir kez daha denenmez' diye söyledik. CHP ile de herhangi bir ittifak içeresinde olmayacağımız da net bir şekilde ifade edebilirim. İktidar ve ana muhalefet dışında sağ seçmene hitap eden partilerle birlikteliğin olması söz konusu olabilir. Bu konuda kapıyı tamamen kapatmıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir görüşme ve çalışma olmadı. Seçime yakın dönemde, bu yönde bir çalışmanın olması ihtimal dahilindedir” ifadelerini kullandı.