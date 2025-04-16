Fatih Erbakan’dan rahatsızlanan Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun mesajı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Fatih Erbakan’dan rahatsızlanan Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun mesajı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e acil şifalar diledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e acil şifalar diledi.

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Fatih Erbakan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

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