FETÖ okullarında söyleşi yapan AKP'li hocayı Fatih Ergin açıkladı

Şimşir sert bir ağaçtır ve şimşirden yapılan taraklar hem pahalı hem de kaliteli olurlar. Kolay deforme olmazlar.

Ancak başınız kelse, bırakın şimşir tarağı, hiçbir tarağa ihtiyacınız yokken siz şimşir bir tarak alırsanız, birbirine uymayan iki durumu bir araya getirmiş olursunuz. “Kel başa şimşir tarak” deyimi bunu anlatır…

Soy isminde geçen şimşirin ilgili deyimle özdeş hale gelmesinden mi etkilenmiştir bilmiyorum ama kendi kendisiyle çelişen, tarihçi mi yoksa ilahiyatçı mı belli olmayan bir zat-ı muhterem var…

Akademik kimlik kargaşası yaşayan bu hocamızın ismi Ahmet Şimşirgil. Tarihimize dair yaptığı yorumlar da kendi içerisinde çelişkilerle doludur…

Kendisi Atatürk ve cumhuriyete alerjisi ile de bilinir…

Halil İnalcık, İlber Ortaylı, Sinan Meydan gibi tarihçilerimizin kıymetini iliklerimize kadar hissettiren Şimşirgil hoca, İstismarağa’nın televizyon kanalına çıkıp beni hedefe koymuş…

Hocamızın canı sağ olsun. Zira İslamcı cenahın son günlerde hedefindeyim. Şimşirgil hoca da linç kampanyasının son dalgası oldu…

Hafızlığın teknolojinin geldiği noktada önem ve misyonunu yitirdiğine, tarikatların hortlattıkları medrese ve sübyan mekteplerinde “hafız yetiştirme” pozları vererek yaratmak istedikleri insan modeline işaret ettiğim sözlerime muhteşem bir yorum yapmış Şimşirgil hocamız…

Yorumundan “Fatih Ergin’e tokat gibi cevap” şeklinde paylaşılınca haberdar oldum.

Ne demiş diye bir bakayım dedim; hakikaten tokat yemiş gibi oldum. İnanır mısınız sendeledim birden bire. Aklıma geldikçe de o tokatın acısını hissediyorum…

Nasıl hissetmeyeyim ki? Okuyunca siz de hak vereceksiniz…

Şimşirgil hoca, benim hafızlık ile ilgili sözlerimi peygambere, Kuran-ı Kerim’e ve hatta Allah’a hakarete vardırıyor…

Ne alaka diye düşünürken burada ilk tokadı yemiş oluyorsunuz, çünkü alakayı kuracağım derken beyin travması geçiyorsunuz…

Hızını alamayıp, benim ve benim gibiler için "Kur'an'a ve Kur'an ehline böyle açıkça hakaret edenler neden cenazemi yıkamayın demiyor? Neden ölünce camiye getiriliyor?" diyerek daha ölmeden benim cenaze programımı belirliyor…

Yani alt tarafı “Bu zamanda hafızlığa ne gerek var.” dedim diye öldüğümde cenazem İslami usullere göre defnedilmemeli ama ülkeyi Darül- Harp görerek soyup soğana çevirenlerin cenazesi yıkanmalı, cenaze namazı kılınmalı öyle mi?

Niye hocam? Ülkeyi sözde İslami usullere göre soyunca cenazenin camiden kalkması caiz mi oluyor?

Bu kişilerin cenazesi yıkanınca yedikleri kul hakları, yedikleri haramlar da mı akıyor gidiyor kanalizasyona?

Mesela çocuklara cinsel istismarda bulunanlar, bunu savunmaya, üstünü örtmeye, aklamaya çalışanlar ve böylece de İslamofobinin ana kaynağı haline gelip İslam dinine en büyük kötülüğü yapanların cenazesi camiye getirilmeli ama benim cenazem yakılmalı mı?

Durun durun daha bitmedi…

Şimşirgil hocanın tokat etkili bir cevabı daha var bana.

Sayın hocamız, "Nutuk'u ve dünya klasiklerini okutmasını biliyorsunuz, Kur'an'ı neden okutmuyorsunuz?" diyerek yaptığı kıyaslama ile tıpkı “Kel başa şimşir tarak” deyiminde olduğu gibi birbiri ile uyumayan iki durumu bir araya getirmiş oldu…

Kıyaslamaya baksanıza!

Nutuk’u anlamayan mı var? Nutuk Türkçe değil mi? Küçücük çocuklara Nutuk mu ezberletiliyor?

İstiklal Harbimizi Vahdettin'in başlattığını söyleyen bir büyük tarihçi(!) olarak kendisine yakışan bir kıyaslama olmuş, hakkını teslim edelim…

Zaten padişahımız efendimiz cennet mekan Sultan Vahdettin Han hazretleri, gündüz İngiliz büyükelçisini tokatlıyor, geceleri gizlice Anadolu’ya geçip Kuvayı Milliye ordularının başında cenk ediyordu. Yerseniz tabii…

Sizin anlayacağınız; “Çocuklarımız, nereye, neye hizmet ettiği belli olmayan, ilkokul diploması bile olmayan şeyhlerin, şıhların zırvalarını din diye öğrenmesin, tarikatlarda Taliban olarak yetişmesin” diyoruz, gel de Şimşirgil hocaya anlat…

Anlatamazsınız!

17-25’ten sonra FETÖ okuluna söyleşiye giden Şimşirgil hocaya anlatamazsınız…

FETÖ’nün FETÖ olduğunu herkes anladıktan sonra, 15 Temmuz’da gerçeği herkes görünce bu ihanet çetesini deşifre etmeye ancak başlayan Şimşirgil hocaya tarikatların cemaatlerin ne olduğunu anlatamazsınız…

Ne diyelim ki; siyasal İslamcılığın sayıklamaları ile avunsun, avutsun dursun Şimşirgil…