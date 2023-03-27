Dev şirketi tarikat ele geçirdi. Fatih Ergin uçakları uçuracak müritleri yazdı

İki yıl önceydi...

“Uçakları müritler mi uçuracak?” başlıklı bir yazı kaleme almıştım...

Yazımda, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağlı TEI, yani TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş’deki tarikat yapılanmasından bahsetmiştim...

Söz konusu kurumda, Gaye Vakfı aracılığıyla tarikatlaşmaya kapı aralandığını, vakfın kurucusu Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit’in oğlu olan TUSAŞ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit’in vakfın üyelerini yüksek maaşla müdür yaptığını ifade etmiştim...

Yazımın ardından Mahmut Faruk Akşit, avukatı aracılığıyla gönderdiği açıklamada iddiaları reddetmiş ve herhangi bir Gaye Vakfı mensubunun TUSAŞ’ta istihdam edilmediğini öne sürülmüştü...

Aradan hayli zaman geçti.

Geçen sürede Akşit, “Yerseniz” tarzındaki o açıklamadan sonra konuyu kapattığımı düşünüp rahatça arkasına yaslanmış olabilir...

Ancak kendisine kötü haberi vereyim; TUSAŞ’ı saran tarikat ağı ile ilgili yeni bilgilere ulaştım.

Türk havacılığının endüstriyel anlamda gelişmesi için 1985’te kurulan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ’deki (TEI) tarikat yapılanmasının deşifre edip şemasını bu köşeye bırakıyorum...

Eeee bir yalanlama da bu yazı için gönderilir artık…

Türk havacılığının Nakşibendilerin kontrolüne nasıl verildiğini gelin bakalım…

İstanbul’daki Nakşibendi Erenköy cemaatinin lideri Osman Nuri Topbaş’tır. Bu cemaatin Eskişehir’deki örgütlenmesi Erkam Vakfı aracılığı ile yapılıyor.

Erkam Vakfı’nın internet sitesinde galeriler bölümüne girdiğinizde Osman Nuri Topbaş’ın sohbet fotoğraflarını görebilirsiniz…

O fotoğraflarda, Gürsel Boz’u da göreceksiniz…

Kim mi bu Gürsel Boz?

Uzun süre bir buzdolabı fabrikasında Endüstri Mühendisi olarak çalıştı.

Mahmut Faruk Akşit’in Genel Müdür olmasının ardından TUSAŞ’ta Programlar Müdürü oldu.

Kendisi Nakşibendi Erenköy cemaatinin Eskişehir’deki önderlerinden bir tanesi...

Bakınız cemaatin lideri Topbaş ile Boz’un fotoğrafları;

Erenköy Cemaati’nin Eskişehir’deki uzantısı olan Erkam Vakfı’nın internet sitesinde yer alan bu fotoğrafta sağdan ikinci kişi Gürsel Boz

Yine Erkam Vakfı’nın sitesinde yer alan fotoğrafta Osman Nuri Topbaş’ın verdiği sohbette bulunanlar arasında Gürsel Boz da yer alıyor. Okla gösterilen kişi Gürsel Boz

İşte bu Gürsel Boz, TUSAŞ’TA Türk Havacılığının motor projelerini yöneten kişi...

Boz, kendisini işe alan Akşit gibi TUSAŞ’a girmesinin ardından çok sayıda Nakşi’yi kuruma aldı.

Türk Havacılığındaki Nakşi örgütlenmesinin boyutu bununla sınırlı değil...

Gelin fotoğrafın büyüğüne bakalım...

Nakşibendi Erenköy cemaati İstanbul’daki faaliyetlerini Gaye Vakfı aracılığı ile gerçekleştiriyor.

Hani Mahmut Faruk Akşit, herhangi bir Gaye Vakfı mensubunun TUSAŞ’ta işe alınmadığını ifade etmişti ya, işte o Gaye Vakfı...

Akşit’in genel müdür olmasının ardından Gaye Vakfı yöneticisi olan Mehmet Baldöktü’nün kardeşi Mustafa Kemal Baldöktü TUSAŞ’ta çalışmaya başladı.

Baldöktü, insan kaynakları müdürü görevine getirildi.

Kısa bir süre sonra ise Baldöktü’nün kendisiyle aynı ismi taşıyan öz yeğeni Mustafa Baldöktü Ar-Ge’de uzman olarak görevlendirildi.

Herhalde Akşit, Baldöktüler’in babasının kurucu başkanı olduğu Gaye Vakfı ile bağını bilmiyor olamaz değil mi?

Devam edelim...

Mahmut Akşit, çocukluk arkadaşı Serhan Sökmen’i de müdür yaptı. İnşaat mühendisi olan Serhan Sökmen’in kaderini uçak motor fabrikası TUSAŞ ile kesiştiren detay da farklı değildi...

Sökmen de, Gaye Vakfı üyesiydi...

Tabii Levent Tüfekçi’yi unutmayalım...

TUSAŞ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit’in komşusu...

Akşit, İnsan Kaynakları Direktörü atadığı Tüfekçi’nin özelliği komşu olması değil…

O da Gaye Vakfı üyesi!

Bir de Ender Dur var. O da Gaye Vakfı kontenjanından TUSAŞ’ta müdür yapıldı.

Levent Tüfekçi ile Ender Dur farklı zamanlarda işe girmelerine rağmen dikkat çeken bir fotoğraf karesinde yer alıyorlar.

Fotoğraftakiler soldan sağa: Ender Dur, İlyas Tüfekçi, Cafer Kuruca

İki isimin de ortak bağlantıları ise, Gaye Vakfı’nın Cevat Akşit’ten sonraki en önemli ismi olan ve vakfın mütevelli heyetinin ikinci başkanı olan Cafer Kuruca...

TUSAŞ’ta bir de Mehmet Zahitler var...

Kim mi bu Mehmet Zahitler...

Gaye Vakfı kurucusu Cevat Akşit’in hocası Mehmet Zahid Kotku olduğu için Gaye Vakfı üyeleri çocuklarına Mehmet Zahit adını koyar.

TUSAŞ’ta de çok sayıda Mehmet Zahit adlı çalışan Mahmut Faruk Akşit genel müdür olduktan sonra işe alındı...

Cevat Akşit’in kitaplarını satmakla görevli Gaye Vakfı üyesi Bekir Erçil de TUSAŞ piyangosu vuranlardan…

TUSAŞ’ı bir karanlık ağ gibi saran Nakşiler, Fetullahçı çeteden boşalan tüm devlet kurumlarını ve sosyal alanı doldurmakta diğer tarikatlardan daha ön plandalar...

TUSAŞ’a dair anlattıklarım sadece küçük bir örnek.

Ama bu örnek, her fırsatta 15 Temmuz edebiyatı yapan, 15 Temmuz’u rejimi değiştirmeye gerekçe yapan iktidar sahiplerinin tarikat ve cemaatleri siyaset alanından dışarı itmediğinin, devlet kurumlarını parsellettiğinin en bariz fotoğrafı olarak karşımızda duruyor...