Kripto para vurgununda 2 milyar dolarlık vurgun suçlamasıyla hakkında 11 bin yıla kadar hapis cezası verilen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, kaldığı koğuşta ölü bulundu.

Özer'in Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki koğuşundaki ölümünde 'ihmaller zinciri' olduğu da iddia edildi.

"AİLE ÖLÜM HABERİNİ MEDYADAN DUYMUŞ"

Sözcü TV muhabiri Hazar Dost, katıldığı canlı yayında, Özer'in avukatlarının cezaevi yönetimini ihmalle suçladığını belirtirken, ailesinin ölüm haberini medyadan öğrendiğini ifade etti.

Özer'in 2 milyarlık vurgun suçlamasıyla tutuklu bulunduğuna da vurgu yapan Dost, bunun "büyük bir soruna işaret ettiği ve ihmaller zincirinin araştırılması gerektiği"nin altını çizdi.

ÖZER'İN AVUKATINDAN "CEZAEVİ YÖNETİMİNİN İHMALİ VAR" İDDİASI

Özer'in avukatının cezaevi yönetimini ihmalle suçladığını açıklayan Dost, Özer’in avukatının cezaevi psikoloğuna giderek, “müvekkilimin psikolojik durumu kötü, psikiyatri servisine yatırılması gerekiyor” dediğini, ancak cezaevi yönetiminin, 'kendi talebi yok' diyerek hiçbir işlem yapmadığını, bir gün sonra da Özer’in intihar haberinin geldiğini belirtti.

Dost, açıklamasının devamında şunları söyledi,

"Avukatı Sevgi Erarslan cezaevi yönetimini ihmalle suçluyor; Ailesi ve avukatı daha önce cezaevi yönetimine Faruk Fatih Özer’in psikolojisinin kötü olduğu yönünde resmi bildirimde bulunmuş.

Avukatı, cezaevi psikoloğuna giderek “müvekkilimin psikolojik durumu kötü, psikiyatri servisine yatırılması gerekiyor” demiş. Fakat cezaevi yönetimi, 'kendi talebi yok' diyerek hiçbir işlem yapmamış. Bir gün sonra da intihar haberi geldi.

Bir diğer büyük ihmal ise şu: Faruk Fatih Özer sabah ölü bulunuyor, hastaneye kaldırılıyor, otopsi yapılıyor ama aileye hiçbir şekilde haber verilmiyor. Aile ve avukatlar olayı medyadan öğreniyor. Hastaneyi aradıklarında ise 'otopsiden sonra arayacaktık' yanıtını alıyorlar."