‘Fatih’ ilgisi, reytinglere yansıyor

TRT 1’de 2. sezonuyla ekrana gelen ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’, sezon başından bu yana reytinglerini artırarak kendi gününde yerini sağlamlaştırmışa benziyor.

Geçen sezona göre, başarılı çıkışını sürdüren dizi, en son yayınlanan 32. bölümüyle Total’de aldığı 5,02 reytingle 4., AB’de aldığı 7,06 reytingle 2. ve ABC’de aldığı 6,21 reytingle yine 2. sırada yer aldı. Ayrıca dizi, geçen haftaya göre reytinglerinde yükselme yaşadı. Salı akşamları ekrana gelen ve Serkan Çayoğlu’nun başrolünde olduğu dizinin kadrosunda Selim Bayraktar, Ertuğrul Postoğlu, Sinan Albayrak, Serdar Gökhan, Seçkin Özdemir, Tuba Ünsal, Ufuk Bayraktar gibi isimler bulunuyor.

11 Ekim 2024 tarihindeki “Fatih’e ilgi neden az oluyor?” başlıklı yazımda, dizinin 24 Eylül, 1 ve 8 Ekim reytinglerini paylaşmış, Fatih Sultan Mehmed dönemine neden yeterince ilgi gösterilmemesine değinmiştim. Yazımdan sonraki süreç gösterdi ki, artık insanlar ‘Fatih’e de ilgi göstermeye başladı. Bunun en büyük kanıtı, son haftalarda hatta son aylarda alınan reyting sonuçları. Demek ki, yazımız adresine ulaşıyor. Reytingi bol olsun.

‘Aşkın Dünkü Çocukları’ geliyor

70’lerden günümüze uzanan sıcak bir aşk hikâyesini beyazperdeye taşıyan ‘Aşkın Dünkü Çocukları’ filminin galası, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Karadeniz’in Ünye’sinden çıkan evrensel bir hikâyeyi seyirciler ile buluşturmaya hazırlanan film, yarın (31 Ocak Cuma) vizyona girecek.

Filmde Uğur Yücel, Mehmet Özgür, Hülya Avşar, Derya Baykal, Derya Alabora, Burak Can, Nehir Gökdemir, Bilge Şen, Ümit Çırak, Ali Düşenkalkar, Goncagül Sunar, Mustafa Kırantepe, Meral Çetinkaya, Yıldıray Şahinler, Mustafa Şimşek, Elif İskender, Jessica May rol alıyor.

Filmin, Ünye’den San Francisco’ya kadar uzanan, yıllarca unutulmayacak bir aşkın ve dostluğun hikâyesini anlatıyor.

Kubilay Karça’dan ‘Ayaza Serdim’

Kubilay Karça, yeni şarkısı ‘Ayaza Serdim’i Wovie etiketiyle yayınlandı.

Sözleri ve müziği Kubilay Karça’ya ait şarkının düzenlemesini Abdurrahman Şimşek yapmış. Şarkıya Furkan Tepeyurt’un yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Duygusal bir şarkı olan ‘Ayaza Serdim’, ayrılık acısını anlatıyor.

Kubilay Karça, yine hoş bir çalışmaya imza atmış. Dinleyeni bol olsun.