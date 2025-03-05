Fatih Karagümrük 90 artılarda bir puana yaklaştı üç puanı bıraktı!

1. Lig'de Bandırmaspor, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup etti.

9.dakikada Marco Paixao ile Bandırmaspor öne geçerken Fatih Karagümrük 90+5.dakikada Wesley ile beraberlik sayısını buldu. 90+7.dakikada Lois Diony Bandırmaspor'a üç puanı getiren golü kaydetti. Bu mağlubiyetle Fatih Karagümrük puanda kalırken Bandırmaspor 46 puana yükseldi.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

9. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda N'Dongala topu ceza sahasına ortaladı. Ön direkte iyi yükselen Paixao kafa vuruşuyla topu filelere yolladı. 0-1

45. dakikada sağ tarafta topu alan Doh, ceza sahasına girer girmez son çizgiden pasını içeri çevirdi. Kale önünde Camacho topu filelerle buluşturdu. Yapılan VAR incelemesinin ardından hakem Atilla Karaoğlan, Camacho'nun topu eliyle ağlara yolladığı gerekçesiyle golü iptal etti.

77. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta İbrahim Kaya topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Furkan Bekleviç sağına uzanarak topu çıkardı.

90+5. dakikada savunmanın hatası sonrası ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Wesley, uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1

90+6. dakikada orta sahadan Hikmet Çiftçi'nin attığı derinlemesine pasta topu alan Diony, ceza sahasına girdikten sonra kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi. 1-2