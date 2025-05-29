Fatih Karagümrük - Bandırmaspor Süper Lig için son bilet

Kocaeli ve Gençlerbirliği’nin ardından Süper Lig'e çıkacak son takım belli oluyor.
1. Lig play-off turu finalinde Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalıyor
İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Bekleviç, Djilobodji, Y. E. Demir, Camacho, Moraes, Johnson, Tresor, Göktan Gürpüz, Ülvan, Çağtay Kurukalıp, A. Çankaya.
Bandırmaspor: Akın, Rahmetullah, Mexer, Atınç, Hakan, Remi, Hikmet, Murat Cem, Ndongala, Billal, Diony.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
10.dakikada Ndongala'nın önünde bulduğu topu son anda Djilobodji araya girerek kornere gönderdi.
25.dakikada Göktan'ın vuruşuna önce kaleci Akın dokundu sonra top üst direkten döndü.
37.dakikada Hikmet'in kullandığı serbest vuruşta top doğrudan kaleye gitti. Bandırmaspor bu golle 1-0 öne geçti.
45.dakikada Göktan'ın kullandığı serbest vuruş az farkla auta gitti.
46.dakikada Talha'nın pasında Wesley Silva topu ağlara gönderdi 1-1
48.dakikada Wesley'in kafa vuruşu kaleci Akın'da kaldı