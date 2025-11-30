Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ İLK 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan, Roco, Balkovec, Doh, Kranevitter, Camacho, Tiago, Serginho, Fofana
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Jota, El Bilal.
FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM
1' İlk düdük geldi ve maça Beşiktaş başladı.
BEŞİKTAŞ PAULISTA İLE GOLE YAKLAŞTI
8' Kornerden gelen ortaya ön direkte Paulista'nın kafa vuruşunda köşeye giden topu çıkaran kaleci Grbic son anda golü önledi.
ORKUN ŞANSINI DENEDİ
17' Cerny'nin ceza sahası dışına doğru çıkardığı topa Orkun gelişine şutunu çekerek şansını denedi. Ancak top kaleci Grbic'in kucağında kaldı.
CERNY'NİN ŞUTU GRBIC'İ ZORLADI
34' Cerny'nin ceza sahası dışından sert şutunda kale önünde seken topu, kontrol etmekte zorlanan Grbic kornere çeldi.