Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ İLK 11'LERİ

Fatih Karagümrük:

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Jota, El Bilal.

BEŞİKTAŞ’TA GÖZLER ORKUN KÖKÇÜ’DE

2 maçlık kırmızı kart cezasını tamamlayan Orkun Kökçü, teknik direktör Sergen Yalçın’ın görev vermesiyle birlikte Fatih Karagümrük karşısında ilk 11'e döndü. Gözler, derbide gördüğü kırmızı kartla hayal kırıklığı yaratan milli oyuncunun üzerinde olacak.

KARAGÜMRÜK SON İKİ MAÇTA TOPARLANDI

Ligde 13 hafta sonunda yalnızca 8 puan toplayabilen ve son sırada yer alan Fatih Karagümrük, yeni teknik direktörü Onur Can Korkmaz ile çıktığı son iki maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

UDUOKHAI CEZA SINIRINDA

Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Felix Uduokhai, üç sarı kartla ceza sınırında bulunuyor.

Bu maçta kart görmesi hâlinde, 15. haftadaki Gaziantep FK karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

REKABETTE ÜSTÜNLÜK BEŞİKTAŞ’TA

İki takım ligde bugüne kadar 16 kez karşı karşıya geldi.

Beşiktaş 11 galibiyet alırken Karagümrük sadece 2 kez kazandı; 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar rakip filelere 35 gol gönderirken Karagümrük 12 gol kaydetti.

Beşiktaş ayrıca Karagümrük’e konuk olduğu 8 maçın 6’sını kazandı.

MAÇ ÖNCESİ OPTA VERİLERİ NELER SÖYLÜYOR?

-Karagümrük, Beşiktaş’ı iç sahada oynadığı 8 lig maçında yalnızca bir kez yenebildi.

-Beşiktaş rakibiyle oynadığı son 2 lig maçını gol yemeden kazandı.

-Karagümrük, İstanbul ekiplerini konuk ettiği son 4 lig maçını kaybetti.

-Beşiktaş, skor üstünlüğünü koruma konusunda bu sezon en çok puan kaybeden takım (12).

-Siyah-beyazlılar son 5 lig maçında kor avantajına rağmen galip gelemiyor.

-Beşiktaş bu sezon 6 golü bireysel hatadan yedi; bu alanda ligin zirvesinde.

-Cengiz Ünder, son 5 lig maçında 4 gole katkı yaptı (3 gol, 1 asist).

-Karagümrük’ün ligdeki son golünü atan Kranevitter, 4 yıl sonra ligde gol sevinci yaşamıştı.