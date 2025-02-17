Fatih Karagümrük ile Şanlıurfaspor puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasındaki Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor maçı 1-1 sona erdi.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
21. dakikada Wesley’den topu alan Camacho’nun ceza sahası içi sağ çaprazdan pasında uzak direkteki Serginho’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tokotaev’in sağından ağlarla buluştu.1-0
49. dakikada Begic’in içeri çevirdiği topta Ogundu’nun ön direkten vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Furkan’ın solundan filelere gitti. 1-1
84. dakikada savunma arkasına atılan havadan uzun pasta hareketlenen Ogundu’nun ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda yerden giden top, uzak direğin yanından auta gitti.
90+1. dakikada Wesley’in pasında Dovedan’ın ceza sahası içi sol çaprazda yakın mesafeden vuruşunda kaleci Tokotaev meşin yuvarlağı kornere çeldi.