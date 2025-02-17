Fatih Karagümrük ile Şanlıurfaspor puanları paylaştı

Kaynak: İHA
Fatih Karagümrük ile Şanlıurfaspor puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasındaki Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor maçı 1-1 sona erdi.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

21. dakikada Wesley’den topu alan Camacho’nun ceza sahası içi sağ çaprazdan pasında uzak direkteki Serginho’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tokotaev’in sağından ağlarla buluştu.1-0

49. dakikada Begic’in içeri çevirdiği topta Ogundu’nun ön direkten vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Furkan’ın solundan filelere gitti. 1-1

84. dakikada savunma arkasına atılan havadan uzun pasta hareketlenen Ogundu’nun ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda yerden giden top, uzak direğin yanından auta gitti.

90+1. dakikada Wesley’in pasında Dovedan’ın ceza sahası içi sol çaprazda yakın mesafeden vuruşunda kaleci Tokotaev meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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