Fatih Karagümrük mağlup oldu, Gençlerbirliği Süper Lig için avantajı kaptı!

Kaynak: AA
Fatih Karagümrük mağlup oldu, Gençlerbirliği Süper Lig için avantajı kaptı!

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Sakaryaspor'u 1-0 yendi.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Sakaryaspor'u 1-0 yendi.

Bu sonuçla puanını 65'e çıkaran Gençlerbirliği, Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün mağlup olmasıyla son hafta öncesi 2. sıraya yükseldi.

Dört yıllık Süper Lig hasretini sonlandırmak için avantajı eline geçiren Gençlerbirliği, son maçını deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile yapacak.

GENÇLERBİRLİĞİ 1 SAKARYASPOR 0

Stat: Eryaman

Hakemler: Zorbay Küçük, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Sıraç Akpınar

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Hanousek, Etebo, Adem Eren Kabak (Dk. 79 Mikail Okyar), Amilton (Dk. 90 Fıratcan Üzüm), Joca (Dk. 67 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu (Dk. 90 Ensar Kemaloğlu), Popa (Dk. 67 Leo Gaucho)

Sakaryaspor: Szumski, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 69 Emircan Altıntaş), Nkoulou, Kahraman Demirtaş (Dk. 69 Batuhan Çakır), Bülent Uzun (Dk. 60 Engin Can Aksoy), Burak Altıparkmak, Simon, Emre Demir, Kabov, Mamadou, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 69 Burak Çoban)

Gol: Dk. 38 Popa (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 58 Emre Demir (Sakaryaspor), Dk. 60 Hanousek (Gençlerbirliği)

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