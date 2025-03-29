Fatih Karagümrük, Malatyaspor deplasmanında mutlu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fatih Karagümrük, Malatyaspor deplasmanında mutlu

Trenyol 1. Lig'de Yeni Malatyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Müsabaka konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Trendyol 1.ligin 31. haftasında Fatih Karagümrükspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

37. dakikada konuk ekipte orta sahadan yapılan ara pas ile topla buluşan Gray yine karşı karşıya kaldığı kaleci Çınar'ı geçemedi ve top auta çıktı.

43. dakikada Fatih Karagümrük'ün ceza sahasının hemen dışında kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Dovedan'ın sol köşeye yaptığı sert vuruşu yine kaleci Çınar uzanarak son anda auta çaldı.

45+3. dakikada konuk ekipte Gökhan'ın kullandığı köşe vuruşu sonrası kale önünde boşta kalan topu Atakan ağlara gönderdi. 0-1

76. dakikada Fatih Karagümrük'te sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına giren Gray'ın vuruşunda top kaleci Çınar'ta kaldı.

83. dakika Fatih Karagümrük'te orta sahada kapılan topla başlayan atakta Serginho'nun ceza sahasına yolladığı topu kapan Gray, sağ ayağıyla bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

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