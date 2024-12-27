Fatih Karagümrük, Robbie Keane ile görüşüyor

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Fatih Karagümrük, Robbie Keane ile görüşüyor

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de oynamayı amaçlayan Fatih Karagümrük, teknik direktörlük için Robbie Keane ile görüşüyor. Efsane futbolcu son olarak İsrail ekiplerinden Maccabi Tel Aviv’i çalıştırmıştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük hedefine efsane futbolcuyu aldı. Süper Lig’e çıkmayı amaçlayan İstanbul ekibi Robiie Keane ile görüşüyor.

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Keane ile görüştüklerini doğruladı. Hurma, yaptığı açıklamada “Robbie Keane, uzun zamandır listemizde olan bir isim. Keane ile teknik direktörlük görevi için görüşüyoruz. Ancak Keane gibi isimleri ikna etmek ve ülkemize getirmek hiç de kolay değil. Koşullar oluşursa İstanbul'a davet edeceğiz" dedi.

Fatih Karagümrük, Trenyol 1. Lig’de 17 haftada topladığı 31 puan ile 3. Sırada yer alıyor. İstanbul ekibi, Teknik Direktör Şenol Can ile yolları ayırmıştı.

EN SON İSRAİL’DE ÇALIŞTI

Kariyerinde Coventary, Inter, Tottenham, Aston Villa, Leeds United ve Liverpool formaları giyen Robbie Keane, 2018'de İrlanda Mili Takımı'nda yardımcı antrenör olarak başladığı teknik adamlık kariyerine Middlesbrough ve Leeds United'la devam etti. Ardından ilk teknik direktörlük macerasına İsrail'de başladı. Geçen sezon Maccabi Tel-Aviv'i çalıştırdı ve haziran ayında ayrıldı.

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