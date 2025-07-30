Fatih Karagümrük Süper Lig'den transfer yaptı!

Kaynak: AA
Fatih Karagümrük Süper Lig'den transfer yaptı!

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük bir transfere daha imza attı. Siyah-kırmızılılar, Başakşehir'de forma giyen Berkay Özcan'ı kiralık renklerine bağladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Başakşehir'den 27 yaşındaki futbolcu Berkay Özcan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu sonuna kadar kırmızı-siyahlı ekipte forma giyecek Berkay Özcan'ın ilk antrenmanına çıktığı belirtildi.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezonun ikinci yarısında da kiralık olarak Çaykur Rizespor'da görev yapmıştı.

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