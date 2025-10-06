Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Licka'dan şok sözler: "En büyük eşek benim!"

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ya 2-0 kaybeden Fatih Karagümrük'te maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Marcel Lica, "Eşşekler gibi aynı hataları tekrar ediyoruz. Burada en büyük eşşek de benim." diyerek daha önce görülmemiş bir öz eleştiri yaptı.

"SORUMLULUK TAMAMEN BANA AİT"

Marcel Licka'nın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Problemimiz gol yok. Bunu kabul ediyoruz. Fakat yediğimiz goller de çocukça. Bugün de o çocukça gollerden yedik. İkinci yarı başlamadan önce soyunma odasında ilk yarıdaki pozisyonların analizini yaptık. Aynı gösterdiğim pozisyonlardan golleri yedik. İki gol tamamen aynıydı. Süper Lig seviyesinde bu hataları yapamazsınız ama biz bu hataları tekrar ediyoruz. Ben bunu anlayamıyorum. Konuşuyoruz, analiz yapıyoruz, oyunculara yardımcı olmaya çalışıyorum ancak anlamıyorlar. Ben artık ne yapabilirim? Samsunspor maçından sonra iki haftadır çalıştığımız şey savunma. Hep buna benzer şeyler üzerinde çalışıyoruz. Ömrümü harcadım. Zamanımı harcıyorum. Ancak bu hataları eşekler gibi tekrar ediyoruz. Ben de burada bir numaralı eşeğim. Burada sorumluluk tamamen bana ait. Sekiz maç yaptık. Bir galibiyetimiz var ve Süper Lig seviyesinde bir takıma sahip değiliz. Bu kötü durumdan dönebilmek için çalışmamız gerek. Eğer gerçekten bir insan çalışmayı isterse geri dönüş yapabilir. Ancak bugün yediğimiz iki golü görünce ilerleme kaydedemediğimize inanıyorum."