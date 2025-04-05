Fatih Karagümrük uzatmalarda kazandı

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Erzurumspor FK'yı Wesley'in 90+6. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
44. dakikada sağ taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde yaşanan karambolde Mustafa Yumlu’nun kafayla ters vuruşunda top az farkla kornere çıktı.
69. dakikada yaşanan ikili mücadelede Mehmet Taş, Çağtay’a yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
90+4. dakikada kaleci Ataberk'in kullandığı kale vuruşunda Eren Tozlu topu kafayla Teklic'e indirdi. Teklic'in topla biraz ilerledikten sonra ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Furkan'da kaldı.
90+6. dakikada sol taraftan Çağtay'ın ortasına ceza sahası sağ çaprazında yükselen Dovedan topu kafayla arka direğe aşırdı. Bu noktada topla buluşan Wesley, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0