Fatih Karagümrük yeni transferini açıkladı!

Kaynak: AA
Fatih Karagümrük yeni transferini açıkladı!

Trendyol Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-kırmızılılar, son olarak Matias Kranevitter'i renlklerine bağladı.

Misirli.com.tr Fatih Karagümrük, 32 yaşındaki Arjantinli ön libero Matias Kranevitter'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, River Plate'den orta saha oyuncusu Matias Kranevitter ile 1 sezonluk anlaşma sağladı. Toplam 8 sezon River Plate'de oynayan Kranevitter kariyerinde Atletico Madrid, Sevilla, Zenit ve Monterrey gibi önemli kulüplerde de forma giydi.

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi'ni simüle etti! Galatasaray'a büyük şokYapay zeka Şampiyonlar Ligi'ni simüle etti! Galatasaray'a büyük şok

p-001.jpeg

Marco Asensio transferinin perde arkası ortaya çıktı!Marco Asensio transferinin perde arkası ortaya çıktı!

9 kez Arjantin A Milli Takımı adına görev yapan oyuncumuz, River Plate ile 8, Zenit ile 3 ve Monterrey ile de 2 kupa kazandı. Kariyerinde Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa deneyimleri de bulunan Matias Kranevitter'e ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

Alanyaspor Hagi'yi açıkladı!Alanyaspor Hagi'yi açıkladı!

Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli olduAnlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Büyük Fatih Terim krizi! Ortalık yıkıldı: Yer yerinden oynadıBüyük Fatih Terim krizi! Ortalık yıkıldı: Yer yerinden oynadı

Son Haberler
Almanya'dan İsrail'e çağrı: İşgal planı uygulamayın
Almanya'dan İsrail'e çağrı: İşgal planı uygulamayın
Tokat’ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Tokat’ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Giorgio Armani kimdir?
Giorgio Armani kimdir?
Riva'dan kulis: Milli takımda gerginlik var mı?
Riva'dan kulis: Milli takımda gerginlik var mı?
Başkan Torun’dan Osmaneli’ye su müjdesi
Başkan Torun’dan Osmaneli’ye su müjdesi