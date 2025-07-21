Fatih Karagümrük yeni transferini açıkladı!

Düzenleme: Kaynak: AA
Fatih Karagümrük yeni transferini açıkladı!

Önümüzdeki sezon yeniden Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Fatih Karagümrük, bir transferini daha açıkladı. İstanbul ekibi, Mustafa Berk Köroğlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, kanat oyuncusu Mustafa Berk Köroğlu'nu kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 22 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

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Son olarak TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karaköprü Belediyespor forması giyen futbolcu, geçen sezon 33 maçta 11 gol kaydetti.

Fatih Karagümrük, 19 yaşındaki futbolcusu Barış Kalaycı'yla da 2028-2029 sezonuna kadar sözleşme uzattı.

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