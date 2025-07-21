Fatih Karagümrük yeni transferini açıkladı!

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, kanat oyuncusu Mustafa Berk Köroğlu'nu kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 22 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Resmen duyurdular! Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu: Herkesi şaşırtan imza
27 milyon euro iddiaları vardı! Gerçek bambaşka çıktı: İşte Victor Osimhen'in Galatasaray'dan alacağı maaş...
Son olarak TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karaköprü Belediyespor forması giyen futbolcu, geçen sezon 33 maçta 11 gol kaydetti.
Fatih Karagümrük, 19 yaşındaki futbolcusu Barış Kalaycı'yla da 2028-2029 sezonuna kadar sözleşme uzattı.
Hakan Çalhanoğlu için kritik gün! Fenerbahçe mi yoksa Galatasaray mı?
Taraftar Osimhen'e karşılık onu istiyordu! Mourinho'dan taraftarları heyecanlandıran Viktor Gyökeres açıklaması