Fatih Karagümrük yenildi, Kocaelispor Süper Lig'e çıktı

Kaynak: İHA
Fatih Karagümrük yenildi, Kocaelispor Süper Lig'e çıktı

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Boluspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti ve play-off yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Ayrıca bu sonuçla Kocaelispor resmen Süper Lig'e çıktı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

23. dakikada Paul Mukairu'nun pasında ceza sahası içerisinde Babacar Khouma kaleci ile karşı karşıya kaldı. Khouma'nın vuruşunu kaleci Emre Bilgin kurtardı.

29. dakikada sağ kanattan Camacho'nun yaptığı ortada topa yükselen Wesley Da Silva'nın kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

66. dakikada ceza yayında topla buluşan Jefferson, kalecinin sağına yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0.

77. dakikada Dovedan'ın kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Wesley'nin vuruşunda kaleci Çağlar meşin yuvarlağı çeldi.

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