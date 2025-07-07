Fatih Karagümrük’ten dünya futboluna armağan! Süper Lig’den Avrupa devine uzanan bir başarı hikayesi

Geçtiğimiz sezon Ajax’ta son derece trajik bir şampiyonluk kaybeden Francesco Farioli, takımdan ayrılmıştı. Kırmızı-beyazlılar, Hollanda Eredivisie’nin son 5 haftasına 9 puan önde girmiş ancak üst üste yaşadığı puan kayıpları nedeniyle şampiyonluğu PSV Eindhoven’a kaptırmıştı. Bu olayın ardından sosyal medyada kendisi hakkında bir daha büyük takım çalıştırmayacağı yönünde binlerce paylaşım yapılan genç teknik adam Porto’nun başına geçti.

FRANCESCO FARIOLI’YE İLK ŞANSINI FATİH KARAGÜMRÜK VERMİŞTİ

Ülkemize ilk adımını Alanyaspor’da yardımcı antrenör olarak atan Francesco Farioli, teknik adam olarak ise ilk deneyimini Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük’te yaşamıştı. İstanbul ekibinin, vizyonuna güvenerek takımın başına geçirdiği Farioli, bekleneni fazlasıyla vermişti.

Köklü ekibin başında 27 maça çıkan Farioli, 1.52 puan ortalaması yakalamıştı.

ALANYASPOR VE NICE’DE DAHA DA PARLADI

İtalyan teknik adam, Fatih Karagümrük’ün ardından sırasıyla Alanyaspor ve Fransa Ligue 1 ekibi Nice’in başına geçti. Akdeniz ekibinde 48 maçta 1.54 puan ortalamasıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çeken Farioli, Nice’e transfer olmuştu. Burada da başarısıyla adından söz ettiren teknik adam, 38 mücadelede 1.68 puan ortalaması yakalamıştı.

AJAX’TA KAÇAN OLAĞANÜSTÜ ŞAMPİYONLUK

Farioli, geçtiğimiz sezon başında Nice’ten 1,25 milyon euro bonservis bedeliyle Ajax’ın yolunu tutmuştu. 2022’den beri şampiyon olamayan dev takım, onun yönetiminde sezon boyunca istikrarlı bir performans sergiledi ve uzun süre liderliğini korudu. Ancak son haftalarda yaşanan puan kayıpları, şampiyonluğun PSV Eindhoven’a kaptırılmasına neden oldu.

Sezonun son haftasında Twente’yi 2-0 mağlup eden Ajax, PSV’nin Sparta Rotterdam’ı 3-1 yenmesiyle ligi ikinci sırada tamamladı.

Ajax, Farioli’nin kendi isteğiyle takımdan ayrıldığını açıklamıştı.