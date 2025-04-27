Fatih Karagümrük'ten kritik galibiyet

Solwie Energy Fatih Karagümrük, Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek Süper Lig umudunu artırdı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
18. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Camacho’nun ortasında ceza sahası içinde Dovedan’ın kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
25. dakikada Erkam’ın ceza yayının gerisinden sert vuruşunda savunmaya çarpan top, direğe de çarparak yandan dışarı çıktı.
35. dakikada Dovedan’ın kullandığı serbest vuruşta top Marcos Silva’nın kafasından sekerek Djilobodji’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mehmet gole izin vermedi.
44. dakikada Çağtay’ın sol taraftan uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Wesley’in sağ çaprazdan vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-0
61. dakikada Serginho’nun sol taraftan yerden pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dovedan’ın kale alanı çizgisinin hemen gerisinden vuruşunda kaleci Mehmet gole izin vermedi.