Fatih Karahan, iktidarın asgari ücret zam planını ağzından kaçırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Washington'da yatırımcılarla buluştu. Karahan'ın burada gerçekleştirdiği görüşmelerde, 2025 yılı para politikasını belirlerken asgari ücretteki olası artışları da göz önünde bulunduracaklarını ifade ettiği bildirildi.

Bloomberg'e konuşan Karahan'ın 23 Ekim Çarşamba günü yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıdan edinilen bilgilere dayanan kaynaklara göre, Karahan'ın yüzde 25 civarında bir asgari ücret artışının 2025 enflasyon beklentileriyle uyumlu olacağı mesajını verdiği aktarıldı.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELİRLENECEK?

Asgari ücretin belirlenmesi amacıyla oluşturulan tespit komisyonunun Aralık ayında çalışmalarını tamamlayarak, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti kamuoyuna duyurması bekleniyor. Açıklanacak bu yeni ücret, sadece asgari ücretle çalışanlar değil, diğer ücretli çalışanlar için de bir referans noktası olarak kabul edilecek.