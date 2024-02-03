Merkez Bankası Başkanlığından istifa eden Hafize Gaye Erkan yerine Fatih Karahan atandı. Peki, Fatih Karahan kimdir? Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kaç yaşında nereli?

FATİH KARAHAN KİMDİR?

Fatih Karahan, 1982 yılında Eskişehir'de doğmuştur. Boğaziçi Üniversitesi'nde Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden 2006 yılında mezun olduktan sonra, Pennsylvania Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır.

Fatih Karahan kariyerine 2012 yılında New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak adım atmış, burada İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yapmıştır.

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da aktif rol almış olan Karahan, 2022 yılında Amazon'a katılarak kıdemli ekonomist olarak görev yapmış, ardından Kasım 2022'de Başekonomist unvanını kazanmıştır.

Fatih Karahan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanarak, bu göreve 28 Temmuz 2023 tarihinde başlamıştır.