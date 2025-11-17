YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’ın Fatih Mahallesi, Tematik Park yanı 4129 No’lu Sokak’ta meydana gelen kazada 16 yaşındaki Y.E.K., 68 plakalı motosikletiyle seyir hâlindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybederek devrildi. Kazanın etkisiyle yere savrulan sürücüyü gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun yapılan kontroller sonrası netleşeceği öğrenilirken, trafik polisleri kazayla ilgili inceleme başlattı.